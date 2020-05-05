Названы антивозрастные продукты, которые эффективны в борьбе с морщинами

Коллаген – это белок, который отвечает за структуру кожи человека. Если он отсутствует, появляются морщины. С другой стороны, гиалуроновая кислота поддерживает увлажнение и тонус кожи.

Эти два вещества всегда присутствуют в антивозрастных кремах и сыворотках, но не все знают, что наш организм способен производить их самостоятельно, если помочь ему с питанием.

Среди продуктов, помогающих организму синтезировать коллаген и гиалуроновую кислоту, есть те, которые богаты витамином С и непосредственно участвуют в образовании этих веществ, утверждает riza.it.

В первую очередь, можно выделить перец (есть в сыром виде) и смородину, которые являются богатыми источниками витамина С. Также стоит отметить руколу, брокколи, цитрусовые и другие ягоды. Антиоксидантная сила витамина С также помогает уменьшить вред, наносимый свободными радикалами молекулам коллагена и гиалуроновой кислоты.

Антивозрастная пища: брюссельская капуста, курица и амарант

Для производства коллагена также важны продукты, богатые серой. Это вещество требуется организму для восстановления и защиты белка. Брюссельская капуста, яичный белок, рыба и птица содержат его в виде серных аминокислот. Для синтеза коллагена необходимо присутствие аминокислоты лизин. Вы можете найти ее в бобовых, мясе, рыбе и амаранте. Последний также содержит цинк, недостаток которого приводит к ослаблению коллагеновых структур. Начните использовать зерна амаранта в качестве дополнения к супам.

Откройте для себя косметическую силу сои

Чтобы увеличить уровни гиалуроновой кислоты, необходимы те продукты, которые содержат генистеин. Это вещество особенно полезно для женщин, у которых при снижении женских гормонов после 50 лет появляются морщины. Вы можете найти его в большом количестве в соевых продуктах, таких как тофу. Начните добавлять его в салаты или обжарьте на сковороде после маринования с приправами, оливковым маслом и лимоном. Генистеин также присутствует в бобах и люпине.

Бульон против морщин

Мясной (курица или говядина) и рыбный бульон способны снабжать организм гиалуроновой кислотой и коллагеном. Все аминокислоты, которые используются для придания структуры коже, находятся в нем в растворенном состоянии. Например, при приготовлении традиционного говяжьего вареного мяса получается бульон, который является превосходным омолаживающим продуктом.