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Названы 7 продуктов, которые не стоит варить

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После термической обработки свекла, томаты, болгарский перец и ряд других продуктов не только меняют свой вкус и консистенцию, но у них существенно снижается доля витаминов и других полезных веществ.

Никто не говорит о том, что их нельзя варить или жарить, но именно в свежем виде их употреблять наиболее целесообразно, пишет volkovysk.by.

Буряк

Буряк

Getty

Свекла

Процент полезной для человека фолиевой кислоты снижается примерно на треть после того, как она будет сварена.

Помидоры

Помидоры

MixedNews

Томаты

В помидорах практически полностью исчезнет магний и цинк, если подвергнуть томаты варке или другому виду термообработки.

Болгарский перец

Болгарский перец

Getty

Болгарский перец

Болгарский красный перец в своем составе имеет большое количество витамина С. При варке его концентрация уменьшается в четыре раза.

Имбирь

Имбирь

Getty

Имбирь

В некоторых рецептах этот корень рекомендуют варить, хотя в большинстве случаев он употребляется в сыром виде. Термообработка лишает его большей части витаминов, А, C, B1, B2, а также ряда важных микроэлементов.

Спаржа

Спаржа

Getty

Спаржа

Сварив спаржу, вы сразу полностью лишите этот овощ витаминов А, С, Е, K, группы В, а также фолиевой кислоты.

Брокколи

Брокколи

Getty

Брокколи

При варке брокколи потеряет до 40% полезных веществ (а именно, витаминов А, С и кальция) .

Чеснок

Чеснок

Getty

Чеснок

В сыром чесноке есть полезный элемент холин, а также витамины С, PP и группы B. Их он теряет при жарке или варке.

Как сообщал OBOZREVATEL, бананы, помидоры, рыба и яйца являются главными продуктами, которые положительно влияют на здоровье легких.

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