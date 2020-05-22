Названы 7 фиолетовых продуктов, которые предотвращают серьезные заболевания

Фиолетовые продукты – это овощи и фрукты, которые содержат антоцианы (водорастворимые пигменты). Среди них можно выделить: чернику, сливы, асаи, фиолетовый картофель, краснокочанную капусту, баклажаны и свеклу.

Они предотвращают заболевания сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, оказывают защитное действие против некоторых видов рака, улучшают память и функционирования мочевыделительной системы, а также помогают задержать процессы старения.

OBOZREVATEL вместе с webconsultas.com предлагает более подробно ознакомиться с полезными свойствами этих продуктов.

Черника

Эти маленькие ягоды содержат значительное количество витамина С и К, клетчатки, марганца и антоцианов. Согласно исследованиям, черника может оказывать влияние на мозг, задерживая или предотвращая нейродегенеративные заболевания (болезнь Альцгеймера или снижение когнитивных функций). Кроме того, она имеет большой потенциал в борьбе с раком, а благодаря птеростильбену (природный антиоксидант) стимулирует иммунную систему, защищая от внешних факторов.

Сливы

Они отличаются различными оттенками цвета – чем интенсивнее и темнее, тем больше антиоксидантных свойств. Особенность этого фрукта состоит в том, что большинство антоцианов находится в кожице – в 20 раз больше, чем в мякоти. Испанский фонд питания (FEN) утверждает, что сливы могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также улучшить плотность костной ткани у женщин в постменопаузе.

Асаи

Эта темно-фиолетовая ягода стала популярной, поскольку является отличным антиоксидантом. Ее свойства напрямую связаны с количеством антоцианов – 44 грамма на 100 грамм асаи. Также она обладает способностью поглощать свободные радикалы кислорода (высокое значение ORAC).

Фиолетовый картофель

Он является разновидностью картофельного клубня. Помимо витамина С, магния, калия и клетчатки содержит в 2-4 раза больше антиоксидантов, чем белый картофель. Исследование, проведенное в США, показало, что ежедневное употребление 2 порций этой пищи уменьшает диастолическое артериальное давление на 4,3% и систолическое – на 3,5%, что объясняется ее фитохимическими свойствами. Хотя цвет фиолетового картофеля отличается от обычного, вкус очень похож, но с легким привкусом грецких орехов.

Краснокочанная (фиолетовая) капуста

Краснокочанная капуста отличается высоким содержанием клетчатки. По данным Министерства сельского хозяйства Северной Каролины (США), в ней содержится 36 различных типов антоцианов, а одна порция обеспечивает 20% рекомендуемого суточного количества витамина А. Также она богата серой, витаминами В1, В3, В5, В6, В9 и С.

Немецкие ученые обнаружили, что изотиоцианаты, фитохимические вещества, входящие в состав краснокочанной капусты, обладают противоопухолевыми свойствами. Кроме того, большое количество калия делает ее мочегонным средством. Это хороший выбор для снижения кровяного давления и контроля уровня глюкозы в крови.

Баклажаны

Высокое содержание клетчатки позволяет баклажанам очищать организм и снижать уровень сахара в крови. Также они содержат железо, магний и фолиевую кислоту, благодаря чему помогают восстановиться от анемии или покрыть потребности в витамине В9 в первые месяцы беременности. Политехнический университет Валенсии (УПВ) в исследовании отметил, что этот овощ обладает антивозрастными свойствами, обеспечивая эффективную защиту от свободных радикалов. Кроме того, хлорогеновая кислота помогает снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП).

Свекла

Исследования, опубликованные в журнале Nutrition, показали, что свекла эффективно снижает кровяное давление. Она богата нитратами, которые при попадании в организм превращаются в окись азота – сосудорасширяющее средство, насыщающее кислородом все области тела. Кроме того, этот овощ укрепляет иммунную систему, убивает бактерии, которые атакуют мозг и вызывают слабоумие, а также контролирует уровень холестерина.

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