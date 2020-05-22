Названы 5 самых недооцененных полезных продуктов

Свекла, сардины, капуста, корица и тыква названы самыми недооцененными среди полезных продуктов, которые человеку необходимо регулярно употреблять.
Как рекомендует американский диетолог Джонни Боуден, свеклу необходимо употреблять в сыром виде, поскольку она содержит фолиевую кислоту и пигменты, необходимые для восстановления здоровья, пишет сайт msn.com.
Свекла
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А калий и магний, в достатке содержащиеся в этом овоще, способны укрепить сердце и нормализовать его работу.
Капуста
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Капуста оказывает благотворное влияние на пищеварительную систему, стимулирует метаболизм, мягко очищает организм, выводит шлаки, токсины и холестерин.
Сардины
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Благодаря содержанию кислот Омега-3 и магния, сардины помогают избежать таких заболеваний как астма. Кроме того, эта рыба помогает предотвратить развитие рака, атеросклероза и артрита, а также помогает укрепить иммунитет.
Корица
ladyhealth.com.ua
Корица прекрасно подойдет для добавления в любые блюда. Эта специя нормализует уровень холестерина и сахара.
Тыква
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Тыква – отличное мочегонное и слабительное средство. Вареная тыква помогает бороться с отеками и выводит лишнюю жидкость. Такжет тыква приносит пользу для печени, желчного пузыря и его протоков и улучшает работу желудочно-кишечного тракта, поскольку обладает желчегонным действием.
Как сообщал OBOZREVATEL, многие супермаркеты, пытаясь продать залежалый товар, прибегают к различным уловкам, чтобы побыстрее избавиться от таких продуктов.
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