Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Названы 5 самых недооцененных полезных продуктов

4.1т
Читать материал на украинском

Свекла, сардины, капуста, корица и тыква названы самыми недооцененными среди полезных продуктов, которые человеку необходимо регулярно употреблять.

Как рекомендует американский диетолог Джонни Боуден, свеклу необходимо употреблять в сыром виде, поскольку она содержит фолиевую кислоту и пигменты, необходимые для восстановления здоровья, пишет сайт msn.com.

Свекла

Свекла

Getty

А калий и магний, в достатке содержащиеся в этом овоще, способны укрепить сердце и нормализовать его работу.

Капуста

Капуста

Getty

Капуста оказывает благотворное влияние на пищеварительную систему, стимулирует метаболизм, мягко очищает организм, выводит шлаки, токсины и холестерин.

Сардины

Сардины

Getty

Благодаря содержанию кислот Омега-3 и магния, сардины помогают избежать таких заболеваний как астма. Кроме того, эта рыба помогает предотвратить развитие рака, атеросклероза и артрита, а также помогает укрепить иммунитет.

Корица

Корица

ladyhealth.com.ua

Корица прекрасно подойдет для добавления в любые блюда. Эта специя нормализует уровень холестерина и сахара.

Тыква

Тыква

Getty

Тыква – отличное мочегонное и слабительное средство. Вареная тыква помогает бороться с отеками и выводит лишнюю жидкость. Такжет тыква приносит пользу для печени, желчного пузыря и его протоков и улучшает работу желудочно-кишечного тракта, поскольку обладает желчегонным действием.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие супермаркеты, пытаясь продать залежалый товар, прибегают к различным уловкам, чтобы побыстрее избавиться от таких продуктов.

OBOZREVATEL приводят те из них, которые не нужно приобретать ни в коем случае.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Темы
Здоровье Питание
Тег
питание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz