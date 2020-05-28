Названы 5 идеальных продуктов для снижения кислотности желудка

Различные орехи, настойки из трав, яблоки и пробиотики существенно влияют на снижение кислотности желудка.

Кислотность желудка – это характеристика, которая показывает уровень концентрации соляной кислоты в желудочном соке. Ее повышение может быть связано с большим количеством жирной пищи или употреблением напитков с кофеином.

OBOZREVATELL совместно с испанским изданием cocina-casera.com предлагает ознакомиться с полезными советами диетологов о том, какие продукты помогают успокоить и уменьшить изжогу.

Орехи Getty

Орехи

Грецкие орехи необходимы в нашем ежедневном рационе. Это связано с содержанием в них омега-3 жирных кислот, которые минимизируют симптомы кислотности, а также способствуют пищеварению. Кроме того, потребление грецких орехов позволяет увеличить количество микробов, которые производят бутират, очень полезное вещество для пищеварительной системы.

Миндаль

Миндаль очень богат белком и полезными жирными кислотами. Он помогает немедленно избавиться от изжоги, поскольку обладает способностью противодействовать избыточной кислотности. В дополнение к этому, масло, которое он содержит, успокаивает разрушенные кислотой стенки желудка. Рекомендуется употреблять его (около 4 шт.) после каждого приема пищи, если чувствуете, что переели и может быть плохо. Также эффективно миндальное молоко, но в таком случае нужно следить за количеством сахара.

Настойки из трав www.ua.all.biz

Настой перед сном

Использование натуральных ингредиентов и лекарственных растений, таких как мята, солодка, лавр или ромашка, помогает улучшить пищеварение в дополнение к уменьшению изжоги после хорошего обеда или ужина. Мята перечная является одним из самых эффективных натуральных ингредиентов в борьбе с этой проблемой. На самом деле, многие антацидные препараты включают ее в свой состав. А если вы хотите, чтобы результат был еще более сильным, нужно добавить всего лишь два кусочка имбиря в любимый настой – этот ингредиент хорошо воздействует на желудок и помогает опустошить его содержание.

Яблоки Instagram

Яблоко

Помимо того, что яблоко является увлажняющим фруктом, оно также имеет высокое содержание клетчатки, которая помогает регулировать кишечный транзит. С другой стороны, благодаря высокому содержанию пектинов яблоко может нейтрализовать повреждающее действие кислотности желудочного сока.

Йогурт Getty

Йогурт (пробиотические продукты) и овсянка

Йогурт обладает успокаивающим эффектом. Он помогает минимизировать дискомфорт в желудке, а также является источником пробиотических веществ. Эти полезные бактерии укрепляют иммунную систему и делают процесс пищеварения менее обременительным.

Кроме того, очень полезна овсянка, так как она способна поглощать кислоту в желудке, уменьшать симптомы рефлюкса и расстройства желудка. Если вы добавите ее в свой пробиотический йогурт или стакан миндального молока, заметите, как щелочная пища помогает избавиться от неприятных ощущений.

Как сообщал OBOZREVATEL, натуральные соки – отличное средство для борьбы с такими проблемами желудочно-кишечного тракта, как гастрит, колит, запор и метеоризм.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram