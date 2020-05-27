Названы 19 худших ошибок, которые вы можете совершить, готовя рис

Казалось бы, рис является легким в приготовлении продуктом, но иногда он получается очень липким, комковатым и безвкусным. Чтобы не допустить подобного результата, необходимо знать главные особенности этого процесса.

OBOZREVATEL совместно с eatthis.com предлагает ознакомиться с распространенными ошибками, которые вы можете совершить, готовя рис.

Неправильно хранить

Рис необходимо поместить в воздухонепроницаемый контейнер с крышкой, даже если он находится в оригинальной упаковке. Это поможет предотвратить попадание пыли и других загрязняющих веществ. Также его можно хранить в холодильнике или морозильной камере.

Выбрать неправильную посуду

Кастрюля, в которой лучше всего готовится рис, имеет толстое дно – таким образом, тепло распределяется равномерно. Если дно будет тонким – рис может пригореть.

Использовать крышку, которая не плотно прилегает

Приготовление риса предполагает использование правильного соотношения воды и крупы для получения легких, воздушных зерен. И если крышка кастрюли не подходит или не плотно прилегает, пар будет выходить наружу. Лучше придерживайтесь рецепта и используйте крышку необходимого размера.

Одинаково обрабатывать все виды риса

Некоторые рецепты требуют определенных сортов риса. Арборио является традиционным для ризотто, жасминовый дополняет азиатские блюда, а для суши предпочтительнее рис с коротким зерном. И каждый из этих типов требует небольшой корректировки жидкости и времени приготовления.

Забыть промыть

Промывка удаляет пыльный крахмал, который образуется из зерен, растирающихся в упаковке. Чем меньше его количество, тем более рассыпчатую структуру риса удастся получить.

Не изучать другие методы приготовления

Важная стратегия состоит в том, чтобы найти тот метод, который работает лучше всего для вас. Кому-то нравится готовить рис на пару, а кому-то – в кастрюле или на сковородке. Например, можно нагреть сковороду и поджарить зерна с небольшим количеством жира, чтобы они слегка подрумянились. Затем добавить жидкость, закрыть крышкой и поместить в предварительно разогретую духовку на 30 минут при температуре 180 °C.

Не поджаривать рис

Ключевой особенностью приготовления риса является его поджаривание перед добавлением воды. Это добавляет орехового аромата.

Не придерживаться правильного соотношения воды и риса

Чаще всего рекомендуется брать 2 части воды на 1 часть риса. Но если вы подаете рис, например, с тушеным мясом, лучше придерживаться соотношения 1,5:1.

Забыть посолить

Сам по себе рис совершенно безвкусен, поэтому не нужно забывать о соли.

Часто перемешивать

Рис желательно перемешивать только после добавления его в кипящую воду. Сделав это один раз, вы не допустите комкования зерен и избежите попадания в центр сырого риса.

Варить рис на большом огне

Слишком высокая температура приведет к разрыву зерен риса и высвобождению слишком большого количества крахмала. Это может стать причиной того, что рис слипнется. Лучший способ: довести воду до кипения, добавить рис, уменьшить огонь и накрыть крышкой.

Снимать крышку

Подъем крышки кастрюли высвобождает пар и давление. В свою очередь, это может привести к падению температуры, что повлияет на равномерность приготовления. Лучше никогда не поднимайте крышку.

Периодически помешивать рис

Помешивание риса – худшая ошибка, которую можно совершить при приготовлении риса. Это приведет к липкому, наполненному крахмалом результату.

Не дать рису отдохнуть

Когда рис приготовился, важно иметь немного терпения. Позвольте ему оставаться в кастрюле, чтобы влага равномерно распределилась по зернам.

Использовать неправильный инструмент для перемешивания

Любой метод, который разбивает зерна, также добавляет крахмала и клейкого ощущения конечному продукту. Перемешивание риса – это то же самое. После того, как рис приготовился, перемешайте его специальной вилкой с длинными зубцами. Используя ложку, вы можете испортить его структуру.

Оставлять рис дольше, чем на два часа

Bacillus Cereus – это распространенная бактерия, которая вызывает пищевые заболевания и встречается в сыром рисе. Если вы думаете, что споры погибнут в процессе приготовления, то это не так. Они выживают при высокой температуре и быстро размножаются, когда пища достигает комнатной температуры. Хорошее эмпирическое правило для риса заключается в охлаждении в течение двух часов.

Есть остатки

Как только рис окажется в герметичном контейнере в холодильнике, он может храниться максимум от 4 до 6 дней. Посмотрите на его внешний вид и понюхайте – если покажется странным, лучше выбросьте.

Использовать палочки для еды, не зная традиций

Если вы едите рис палочками, необходимо знать несколько моментов. Считается, что палочки, заколотые в миску с рисом, символически отражают еду, оставленную на японских похоронах. Также неправильно передавать еду из одних палочек в другие, поскольку таким образом передавались кости умерших. Лучше положите палочки на маленькую тарелку, которую дают для этой цели, а не в само блюдо.

Сдаваться слишком рано

Если вы выполнили все указания и в результате получили твердый или липкий рис, не сдавайтесь! Водянистый рис можно подсушить на противне в духовке при 180 °C, а недожаренный – спасти, добавив немного горячей воды и позволив блюду немного пропариться.

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