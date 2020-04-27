Названы 10 веских причин употреблять ежедневно васаби

Оказывается, васаби – это не просто традиционный ингредиент, употребляемый с суши.

В первую очередь, это очень ценный источник целебных веществ. Об этом здесь расскажет OBOZREVATEL при содействии riza.it.

Васаби – это растение, принадлежащее к семейству Капустные. Его корневище имеет вкус, похожий на хрен.

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Чаще всего васаби известен в виде сливочной пасты красивого зеленого цвета, которая подается вместе с соевым соусом к суши, сашими, сырой рыбе или темпуре (жареным овощам или рыбе, завернутым в хрустящее тесто).

Васаби – очень ценное и трудное для выращивания растение, корневище и листья которого используются в салатах или для ароматизации других блюд. Его стоимость довольно высока, и, следовательно, часто вместо него могут подавать хрен, смешанный с красителями и добавками

Активные ингредиенты и пищевая ценность

Особый вкус и свойства васаби обусловлены небольшими молекулами – изотиоцианатами. Эти элементы особенно изучены на предмет их противоракового действия.

Среди них есть синигрин, мощное антибактериальное вещество, полезное для улучшения диуреза и противодействия целлюлиту.

Также васаби содержит большое количество витамина С, который позволяет лучше усваивать железо и нужен для выработки коллагена, белка, который поддерживает тонус тканей и противодействует образованию морщин.

Есть еще витамин А, полезный для зрения и кожи, и витамины группы В, необходимые для нервной системы, мозга и метаболизма сахаров.

Среди минералов можно отметить, что васаби является хорошим источником кальция, калия, цинка, магния и железа. Кроме того, он не содержит глютена, поэтому подходит для людей с целиакией.

Преимущества васаби

Помогает пищеварению.

Противодействует преждевременному старению.

Оказывает обезболивающий эффект и повышает порог болеустойчивости. Поэтому он полезен при болях в суставах, ревматизме и миомах различного происхождения.

Очищает организм, в частности печень, предотвращая различные виды заболеваний и болезней, а также задержку воды и появление целлюлита.

Уничтожает микроорганизмы, вредные для организма, выполняя антибиотическое действие.

Способствует уничтожению Helicobacter pylori, бактерии, вызывающей гастрит и язву желудка.

Понижает уровень глюкозы в крови, если он повышен.

Снижает уровень "плохого" холестерина ЛПНП в крови.

Противодействует образованию мокроты и полезен при простуде, гриппе и синусите.

Помогает терять вес. Его корневище обладает термогенными свойствами, а это значит, что он повышает температуру тела и стимулирует обмен веществ, чтобы сжигать больше калорий. Принимая маленький шарик качественного васаби в день, вы сможете воспользоваться всеми его преимуществами.

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Как его используют японцы

В стране его происхождения, Японии, васаби часто едят в свежем виде, натирая на терке не более чем за 15 минут до еды, чтобы сохранить все полезные свойства. Также его сушат для получения порошка, который можно использовать как для знаменитой зеленой пасты, так и для приготовления превосходных закусок с арахисом и горохом или, в соответствии с новыми тенденциями, для обогащения шоколада. Кроме того, есть некоторые вариации пасты васаби: темно-зеленого цвета Дарума Васаби и светло-зеленого цвета Масума Васаби.

Как приготовить

Как только вы приобрели свежее корневище, срежьте листья (их можно использовать для придания аромата супам и салатам), вымойте его и дайте высохнуть на открытом воздухе. Натрите нужное количество и сформируйте маленький шарик. Оставьте на 10 минут, чтобы аромат усилился, а затем подавайте на стол. Тертое корневище теряет свои свойства и пряный аромат примерно через 15-30 минут. Если у вас есть порошок, разбавьте его равным количеством воды и перемешайте до получения однородной смеси. После прикосновения к васаби не трите глаза.

Три необычных использования васаби

Попкорн: приготовьте его в домашних условиях, не добавляя соли, а посыпав щепоткой порошка васаби.

С шоколадом: сегодня такие десерты производятся во многих странах. 2 маленьких кусочка шоколада в конце еды помогут пищеварению и удовлетворят желание сладкого без ущерба для фигуры.

В качестве аперитива: арахис и горох с васаби. Вы можете найти их в супермаркетах, но прежде чем покупать, внимательно прочитайте этикетку, поскольку они могут содержать пальмовое масло и различные добавки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ежедневное употребление оливкового масла снижает риск сердечного приступа на 20 процентов. Такой вывод сделали ученые Гарвардского университета, исследовав состояние здоровья почти 100000 людей на протяжении 24 лет.

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