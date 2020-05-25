Названы 10 натуральных соков для лечения гастрита

Гастрит – это заболевание, вызванное воспалением слизистой оболочки желудка. Натуральные соки являются мощным средством для облегчения или даже устранения его симптомов.

Среди главных компонентов следует выделить петрушку, морковь, капусту, сельдерей, картофель, бананы, груши и яблоки.

OBOZREVATEL при содействии lifeder.com предлагает ознакомиться с преимуществами этих соков и рецептами их приготовления.

Петрушка

Петрушка, которая является важным источником витаминов А, В, С, Е, К и минералов, улучшает здоровье пищеварительной системы. Она обладает мочегонным свойством, помогает успокоить симптомы, вызванные гастритом, а также уменьшает аппетит.

Способ приготовления: нарежьте петрушку и морковь (кубиками). Поместите в блендер и добавьте воду. В результате вы получите вкусный и питательный сок.

Банан и груша

Это продукты с высоким содержанием клетчатки. Они приводят к улучшению регуляции кишечника и оптимизации пищеварительной системы в целом.

Способ приготовления: чтобы получить этот сок, вам понадобится два банана и две груши. Разрежьте их на маленькие кусочки, поместите в блендер, а затем взбейте до однородной консистенции.

Капуста

Капуста выступает в качестве важного средства против язв желудка благодаря многочисленным противовоспалительным и очищающим свойствам. Если вы будете пить ее сок 4 раза в день в течение 1 или 2 недель (в зависимости от выздоровления), сможете исправить проблемы, связанные с гастритом.

Способ приготовления: капусту необходимо вымыть и разрезать пополам. Положите обе части в блендер и добавьте стакан воды. В результате получится полезный сок.

Авокадо и яблоко

Авокадо и яблоко – это еще одни продукты с высоким количеством клетчатки. Они помогают облегчить как кислотность, возникающую в желудке, так и чувство "пустоты", которое обычно вызывает гастрит.

Способ приготовления: возьмите пару авокадо и очистите их (вытяните центральную кость и порежьте мякоть на мелкие кусочки). Затем нарежьте яблоки и положите в блендер вместе с авокадо. Если видите, что жидкость получается слишком густая, необходимо добавить воду.

Морковь, сельдерей и шпинат

Благодаря этим продуктам можно ускорить процесс выздоровления от гастрита.

Способ приготовления: нарежьте сельдерей и морковь на маленькие кусочки и взбивайте в блендере в течение нескольких минут. Затем добавьте шпинат, и продолжайте взбивать, пока не получите результат. Текстура должна быть легкой и гладкой.

Морковь, сырой картофель и имбирь

Эти продукты помогут уменьшить симптомы гастрита. Рекомендуется пить такой сок примерно 2 раза в день, за полчаса до каждого приема пищи.

Способ приготовления: нарежьте пару средних морковок на мелкие кусочки, а также сырой картофель. Затем смешайте их в блендере, чтобы выжать сок и добавьте небольшую столовую ложку корня имбиря.

Папайя и банан

Банан содержит большое количество клетчатки, как и папайя. Экзотические фрукты помогают укрепить здоровье, улучшая функции пищеварительного тракта, а также уменьшая боль в животе. Рекомендуется пить по утрам.

Способ приготовления: разрежьте банан на кусочки и очистите папайю. Добавьте в блендер с йогуртом, половиной стакана рисового молока, столовой ложкой меда и двумя орехами миндаля. Взбивайте все, пока не получится консистенция смузи.

Кокос

Это один из самых простых соков, которые можно получить. Кокосовая вода содержит множество полезных элементов для пищеварительной системы. Она облегчает симптомы гастрита, устраняет токсичные радикалы и поддерживает естественную температуру человеческого тела.

Способ приготовления: вам не нужно ничего создавать, просто извлеките хорошо известную воду из кокоса.

Картофель

Это один из самых мощных соков, которые существуют для борьбы с гастритом. Кроме того, он также служит отличной помощью против других типов проблем с пищеварением, таких как язвы или расстройство желудка. В идеале пить по 0,5 стакана 3 раза в день и всего за 15 минут перед каждым приемом пищи.

Способ приготовления: тщательно вымойте картофель, чтобы удалить остатки почвы. Затем нарежьте на мелкие кусочки и поместите в блендер. После измельчения можно добавить около 0,5 стакана воды (в зависимости от консистенции).

Алоэ вера и папайя

Алоэ вера содержит большое количество аминокислот, кальция и магния, что способствует улучшению здоровья желудка. Учитывая, что в папайе присутствует много клетчатки, этот сок является обязательным в рационе против гастрита. Рекомендуется пить за 15 минут до каждого приема пищи.

Способ приготовления: вам понадобится 200 г алоэ вера и 100 г папайи. Очистите алоэ, чтобы получить белый гель. Затем поместите в блендер с папайей, нарезанной на маленькие кубики и стаканом воды.

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