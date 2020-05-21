Названо новое удивительное свойство грецких орехов

FoodOboz 11:00, 21.05.2020

При регулярном употреблении грецких орехов можно предотвратить развитие болезней сердца и укрепить здоровье всего организма человека.

Так, например, доктор медицины из Гарвардского университета Марта Гуаш Ферре отметила, что этот продукт значительно улучшает липидный профиль. Причина - в высоком содержании альфа-линоленевой кислоты. Она работает как антиоксидант и снимает воспалительные процессы, заявила ученая в интервью изданию La Vanguardia,

lifeandhealthblog.ru

Кроме укрепления сердца и улучшения работы сердечно-сосудистой системы грецкие орехи обладают удивительным свойством останавливать рост раковых опухолей в молочных железах. Это выяснили ученые из университета Маршалла после серии исследований. По словам диетолога из Германии Евы-Марии фон Брух, грецкие орехи полезны и при коронавирусе. А специалисты из Испании отмечают их способность продлевать молодость.

Как сообщал OBOZREVATEL, наряду с регулярной физической нагрузкой, контролем стресса и лекарствами при необходимости, здоровое питание является основой в лечении и профилактике гипертонии.

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FoodOboz

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