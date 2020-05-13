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Назван главный продукт, восстанавливающий витамин D в организме

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Диетологи назвали треску главным продуктом, который позволяет человеку избежать дефицита полезного витамина D.

Печень этой рыбы – главный кладезь витамина D, который с легкостью усваивается организмом. Суточная норма витамина составляет всего двадцать пять граммов, однако он играет очень важную роль в организме. Его недостаток чреват ожирением, остеопорозом, повышенным артериальным давлением и рядом других серьезных заболеваний.

Назван главный продукт, восстанавливающий витамин D в организме

cookpad.com

Если по каким-то причинам вы не можете есть эту рыбу, попробуйте заменить другими сортами жирной рыбы или сливочным маслом.

Лучше всего эти продукты употреблять вместе с овощами, однако самым полезным является все-таки витамин, полученный от прямых солнечных лучей, поскольку он улучшает устойчивость к инфекционным недугам.

Как сообщал OBOZREVATEL, британская благотворительная организация Vegan Society провела опрос 3682 человек и установила, что из-за эпидемии коронавируса 20 процентов британцев отказались от употребления мяса.

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