Настоящий плов: секреты и хитрости, которые нужно знать

Одно из самых древних блюд Востока, Средней Азии и Закавказья – плов с мясом – готовится очень просто, но есть несколько правил, соблюдая которые у вас получится тот самый, настоящий и правильный плов, а не просто вкусная рисовая каша с мясом.
Выбираем рис
Для плова необходимо остановить выбор на длиннозернистом рисе тех сортов, которые при приготовлении не слипаются и прекрасно впитывают в себя жир и ароматы кушанья. Так, подойдут сорта Басмати, Арборио и Жасмин. При этом идеальными считаются узбекские и таджикские сорта риса Девзира, Ошпар и Барахат. Обратите внимание, что не следует выбирать круглозернистый, пропаренный или дикий рис.
Рис для плова
Мясо для плова
Для классического плова с мясом лучше использовать баранину. А именно - лопатку, грудинку или заднюю часть туши. Также можете взять говядину, просто готовое блюдо будет иметь не такой интенсивный аромат.
Мясо для плова
Набор овощей и специй
В плове присутствуют два основных овоща, это морковь и репчатый лук. В Средней Азии плов традиционно готовят с желтой морковью, но это продиктовано лишь тем, что она всегда была дешевле. Поэтому используйте обычную оранжевую морковь и знайте, что "настоящесть" плова от этого никак не пострадает.
Лук и морковь для плова
И самый небольшой по объему, но главный ингредиент плова с мясом – специи. Именно классический набор пряностей придает плову его истинные и запоминающиеся вкус и аромат.
Специ для плова
Традиционные приправы для плова:
- Чеснок (слегка обшелушивается и закладывается целыми головками);
- Острый красный перец (закладывается целым стручком);
- Зира;
- Барбарис;
- Чрный перец.
Пошаговый детальный рецепт плова с мясом читайте по этой ссылке.
Плов с мясом
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