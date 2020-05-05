Нас ждет новая эпидемия: диетолог рассказал, к чему нужно готовиться

На сегодняшний день в мире зафиксирована распространенность эпидемии, с которой человечество борется на протяжении столетий.

Об этом в своем блоге в соцсети Facebook написала врач-диетолог Вера Паламарь.

Распространенность эпидемии ожирения увеличивается во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения количество людей, страдающих ожирением, в мире составляет примерно 2,1 миллиарда, что составляет около 30% от общего количества населения.

По словам диетолога, более 3 миллионов человек ежегодно умирают от ожирения. Показатель ожирения во всем мире с 1975 года утроился.

"В Украине этот показатель на 2019 составляет 24%, то есть практически каждый четвертый человек имеет ожирение. Ожирение вызывает многочисленные заболевания. К ним относятся диабет II типа; артериальная гипертензия; дислипидемии; ишемическая болезнь сердца; инсульт, астма, дегенеративные заболевания суставов спины, бедер, коленей и стоп; бесплодие и синдром поликистозных яичников; различные злокачественные новообразования и депрессия", - отметила диетолог.

Ожирение - это сложная проблема, которую ученые до сих пор пытаются понять. В некоторых случаях причиной может быть генетика; в других, различные комбинации гормональных, метаболических и поведенческих факторов. Но в большинстве случаев определить точную причину ожирения достаточно сложно.

По словам диетолога, чтобы контролировать эпидемию ожирения, необходимо определить основные причины ожирения:

Режим работы

В результате прогресса и модернизации производства уровень физической нагрузки, а соответственно и затрат энергии работающего человека за последние 40 лет снизился на 20%. А это значит, что среднестатистический человек ежедневно в среднем сжигает на 140 ккал меньше, чем раньше.

Современный отдых

Снижение физических нагрузок на работе не привело бы к набору веса, если бы это было уравновешено увеличением занятий в свободное время. К сожалению, этого не происходит.

"Если люди не работают в свободное время, что они делают? Они сидят неподвижно перед телевизором, компьютером, телефоном и другими гаджетами", - отметила диетолог.

Современная пища

Значительную роль в распространении эпидемии ожирения играет пища. Развитие современной пищевой промышленности привело к использованию в производстве большого количества сахара, рафинированных продуктов. Все это способствовало увеличению калорийности продуктов, при этом пищевая ценность продуктов и полезность значительно уменьшились.

По словам диетолога, вследствие этого постоянно увеличивается среднесуточный уровень потребления калорий. Увеличение калорийности скапливалось медленно, но стабильно. Было определено, что среднегодовое потребление калорий увеличивается на 28 калорий в день.

Врач отметила, что хотя врачи, диетологи, спортивные тренера активно настаивают на разумном питании и регулярных занятиях спортом, пищевая и развлекательная индустрия постоянно провоцируют человека соблазнительным рекламами продуктов.

"Конечно проблему эпидемии ожирения нужно решать в общегосударственном масштабе, но это чрезвычайно трудный и медленный процесс. Поэтому человек должен активно брать на себя индивидуальную ответственность за физическую активность, питание и свое здоровье", - заявила Паламарь.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL как правильно отказаться от употребления сахара. С рекомендациями эксперта можно ознакомиться здесь.

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