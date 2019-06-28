На кого подписаться? 5 украинских фуд-блогеров, которые дарят вдохновение

Не знаете, какой салат приготовить, чем удивить долгожданных гостей, в какой ресторан пойти или как за 10 минут из простых продуктов сотворить потрясающий ужин?

А они знают, и с радостью поделятся этой информацией с вами. Они – это популярные украинские фуд-блогеры, которые публикуют на своих страничках и сайтах лучшие кулинарные лайфхаки, проверенные рецепты и полезные советы о еде.

Дарья Полукарова

Она ведет популярный кулинарный блог под названием EvilOlive. Там вы найдете массу интересных рецептов, собранных по рубрикам, с детальными пошаговыми фотографиями.

Кроме того, у нее есть аккаунты в Facebook и Instagram

Дарья Полукарова

Евгений Клопотенко

Известный повар и звезда кулинарных шоу также ведет мастер-классы, онлайн-курсы и имеет Youtube-канал.

В своем блоге шеф-повар делится личными рецептами, рассказывает о кулинарных традициях и собственном гастрономическом опыте.

Подписаться в Ютубе на Клопотенко можно по этой ссылке.

Также кулинар ведет страничку в Instagram.

Евгений Клопотенко

Мария "Котлетка" Сердюк

Мария - автор блога "Котлетка". Она коллекционирует всевозможные рецепты котлет и делится ими с читателями: классические мясные котлеты, рыбные котлеты, овощные котлеты и даже котлеты с корицей!

Согласно теории Маши, все блюда – котлеты, даже сырники и те — сладкие котлеты. Автор уверена, что готовить надо с любовью или не готовить вообще.

У Маши "Котлетки" Сердюк есть Instagram и личный блог.

Мария Сердюк

Анастасия Голобородько

Анастасия - кулинарный журналист, ведущая авторских кулинарных мастер-классов о правильном питании и спорте.

В своих материалах она делится секретами здорового питания, рассказывает историю блюд и объясняет, как различные продукты влияют на организм.

Ее статьи публикуются на авторском сайте Spoon.

Подписаться на нее можно по этим ссылкам: в Фейсбуке, и в Инстаграме.

Анастасия Голобородько

Ольга Кари

Ольга - журналист, автор Facebook-блога о еде и неординарных местах, не только в Украине, а и во всем мире. Она пробует необычные блюда разных стран и делится впечатлениями со своими читателями.

Также у Ольги вы найдете рецепты полезных блюд, кулинарные советы и обзоры ресторанов.

Ольга Кари

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