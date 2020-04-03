На карантине: готовим пиццу с Олей Поляковой

Известная украинская певица Ольга Полякова рассказала , что она готовит во время карантина. Одним из своих рецептов певица поделилась со своими поклонниками в соцсетях.

Фирменная пицца с двумя видами сыра

Ингредиенты:

Дрожжи - 1 ч. л.

Теплая вода - 250 мл.

Мука - 800 гр

Оливковое масло - 3-4 ст. л.

Соль - по вкусу

томаты в с/c - 400 мл.

Розмарин - 2 веточки

Черный молотый перец - по вкусу

Моцарелла - 300 гр.

Козий сыр - 300 гр.

Сосиски - 300 гр.

Для начала приготовим опару. В миску кладем чайную ложку дрожжей, добавляем 2 чайные ложки муки. Добавляем 150 мл. теплой воды. Обратите внимание на то, что вода должна быть теплой, но не горячей. Тщательно перемешиваем массу до полного растворения дрожжей и муки в воде. Оставляем опару при комнатной температуре на 30 минут.

Через 30 минут добавляем в миску с опарой 700 гр. муки и 100 мл. теплой воды. Все тщательно перемешиваем. Замешиваем мягкое эластичное тесто. Не нужно использовать миксер, достаточно хорошо вымешать тесто руками.

Теперь добавляем в тесто оливковое масло и щепотку соли. Снова все вымешиваем.

Духовку нагреваем до 30 градусов и убираем в нее миску с тестом. Также вы можете просто накрыть тесто кухонным полотенцем и убрать миску в теплое место. Оставляем тесто на 40-60 минут.

Через указанное время берем форму, в которой будем готовить пиццу. Это может быть блюдо для микроволновки, противень или любая другая удобная форма. Смазываем посуду оливковым маслом, выкладываем наше тесто. Растягиваем тесто по периметру всей формы, таким образом чтобы сформировать бортики у нашей пиццы. Из этого количества ингредиентов получится 2-3 пиццы в зависимости от диаметра вашей формы и толщины теста.

Теперь берем помидоры в собственном соку и перетираем их через сито, либо перебиваем блендером. Также вы можете использовать обычные свежие помидоры, которые необходимо перебить до состояния пюре и процедить через мелкое сито. Потом помидоры варим до загустения и даем им полностью остыть. В получившийся томатный соус добавляем листочки розмарина. Добавляем соль и черный молотый перец по вкусу.

Сосиски нарезаем тонкими кольцами. Вместо сосисок можно использовать любую колбасу. Также можно обойтись вообще без колбасы и приготовить сырную пиццу. Оба вида сыра натираем на терке.

Наконец формируем пиццу. Соусом щедро смазываем тесто, выложенное в форму для запекания. Выкладываем нарезанные сосиски и щедро посыпаем все натертым сыром.

Отправляем нашу пиццу в духовку разогретую до 180 градусов на 20-25 минут.

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