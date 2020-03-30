При правильном питании человек не должен зацикливаться на подсчете калорий. Правильнее будет обращать внимание на свои собственные ощущения.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала врач-диетолог Светлана Скосарь.

"С 2015 года, согласно рекомендациям МОЗ, мы не советуем нашим пациентам подсчитывать калории. Мы советуем ориентироваться на чувство голода и чувство насыщения.

Зачастую человек начинает есть не потому что он голоден, а потому, что ему просто нечем заняться. Ему скучно, грустно, у него есть свободное время.

Вот сейчас мы все сидим на карантине, у каждого из нас еда находится буквально в шаговой доступности. Для многих еда стала просто фоновым сопровождением при просмотре телевизора, при работе на компьютере. Человек тянется к еде, когда ему страшно, когда он нервничает, когда у него переизбыток эмоций. Любые эмоции так или иначе сопровождаются приемом пищи, причем это могут быть как позитивные, так и негативные эмоции.

Именно таким людям, которые не могут контролировать количество приема пищи, имеет смысл один раз подсчитать, сколько же калорий они потребляют в течение дня. Всем остальным этого делать не нужно.

МОЗ не рекомендует подсчитывать калории. В январе 2019 года вышли глобальные рекомендации канадских специалистов. Эти рекомендации изложены более чем на 100 страницах, и в этих рекомендациях нет ни одного слова о калориях.

В этих рекомендациях есть описание продуктов и рекомендации делать основной акцент на то, как мы едим и почему мы едим.

Для человека, который интересуется своим здоровьем, крайне нежелательно считать калории. Человек должен ориентироваться на сигналы голода. Есть шкала, по которой можно определить свое чувство голода следующим образом: "немного голоден", "голоден", "очень голоден", "зверски голоден".

Также есть шкала для определения чувства насыщения. Научиться определять чувство голода значительно легче, чем научиться определять чувство насыщения. Чувство насыщения можно определить по такой шкале: "легкое насыщение", "сыт, но что-то еще скушал бы", "сыт", "переел".

Многие не умеют определять именно чувство сытости, т.е. люди переели, они расстегивают пояс и при этом не встают из-за стола, а продолжают есть дальше. Таким людям просто необходимо научиться контролировать чувство насыщения. Здесь дело не подсчете калорий, нужно научиться контролировать свои пищевые привычки. Научившись определять степень голода и степень насыщения, люди не будут набирать вес даже без подсчета калорий".

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

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