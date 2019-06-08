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Мужчина изобрел пирог, который стал культовым

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Кондитер Бойд Таннек получил мировую славу после изобретения оригинального рецепта приготовления пирога, за что удостоился рыцарского звания от Королевы Великобританії.

Об этом сообщает Mirror.

Фирма предпринимателя Thomas Tunnock Limited, базирующаяся в Уддингстоне, производит снежки, карамельные вафли и пирожные, известные во всем мире.

Мужчина изобрел пирог, который стал культовым

Однажды Танноку пришла в голову идея использовать бисквитную основу и выложить на нее итальянское безе вручную перед тем, как покрыть пирог молочным шоколадом. Людям идея пришлась по вкусу, после чего пирог, появившийся в 1956 году на полках магазинов, стал невероятно популярным.

Мужчина изобрел пирог, который стал культовым

Десерты бизнесмена заняли особое место во время открытия Игр Содружества в Глазго в 2014 году. Шикарная реклама стала катализатором невероятного объема продаж.

Кондитерский бизнес Таннока имеет годовой оборот в более 50 миллионов фунтов стерлингов, а сам мужчина, помимо предпринимательства, активно занимается благотворительностью.

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