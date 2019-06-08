Мужчина изобрел пирог, который стал культовым

Кондитер Бойд Таннек получил мировую славу после изобретения оригинального рецепта приготовления пирога, за что удостоился рыцарского звания от Королевы Великобританії.

Об этом сообщает Mirror.

Фирма предпринимателя Thomas Tunnock Limited, базирующаяся в Уддингстоне, производит снежки, карамельные вафли и пирожные, известные во всем мире.

Однажды Танноку пришла в голову идея использовать бисквитную основу и выложить на нее итальянское безе вручную перед тем, как покрыть пирог молочным шоколадом. Людям идея пришлась по вкусу, после чего пирог, появившийся в 1956 году на полках магазинов, стал невероятно популярным.

Десерты бизнесмена заняли особое место во время открытия Игр Содружества в Глазго в 2014 году. Шикарная реклама стала катализатором невероятного объема продаж.

Кондитерский бизнес Таннока имеет годовой оборот в более 50 миллионов фунтов стерлингов, а сам мужчина, помимо предпринимательства, активно занимается благотворительностью.

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