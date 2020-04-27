Диетолог рассказал, можно ли запастись витаминами на целый год

Когда наступает сезон ягод, фруктов и овощей многие, стараясь запастись витаминами на целый год, совершают одну и ту же серьезную ошибку.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявила врач-диетолог Ольга Набока.

По словами диетолога, в нашем организме нет кладовых для витаминов. Мы получаем витамины с пищей по принципу "сейчас на сейчас" и никак иначе.

"Мы не можем напичкать организм витаминами наперед. Одни витамины выводятся из нашего организма уже через сутки, другие накапливаются, но не более, чем на несколько дней. Активно налегать, например, на ягоды, чтобы запастись витаминами на всю зиму, совершенно бессмысленно. Более того, чрезмерное употребление ягод и фруктов может спровоцировать аллергическую реакцию, и вместо укрепления иммунитета вы столкнетесь с аллергией и проблемами в работе пищеварительной системы", - заявила диетолог.

По словам врача, все, что можно сделать, потребляя ягоды и фрукты - это залатать уже существующие "дыры" в иммунной системе. Однако невозможно просчитать эти "дыры" наперед и сделать запас витаминов на будущее.

"Фруктоза, которая содержится в ягодах и фруктах в чрезмерном количестве - это не так уж безопасно. В избыточном количестве она может откладываться в виде гликогена в печени. При нарушении обменных процессов, при заболеваниях желчевыводящих путей переизбыток фруктов может закончиться ожирением печени", - отметила Набока, отметив при этом, что количество фруктов и ягод, которое можно съедать совершенно безопасно — это 200-300 грамм в день.

"Килограммами есть фрукты и ягоды совершенно нет смысла, мы не запасемся витаминами, а вот заработать новые проблемы со здоровьем сможем очень быстро. Я бы посоветовала употреблять сезонные ягоды и фрукты и в меру, без фанатизма", - подчеркнула врач.

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