Можно ли выпить 25 чашек кофе в день: что показал эксперимент

Обнародовали новые исследования, согласно которым якобы можно безопасно для здоровья выпивать в день до 25 чашек кофе, - однако, есть основания сомневаться, что это возможно.

Соответствующий эксперимент провел журналист Сэм Волластон, сообщает The Guardian.

Отмечается, что на конференции Британского сердечно-сосудистого общества в Манчестере представили результаты исследования, основанного на анализе данных о состоянии здоровья почти 8,5 тысяч человек.

Участников поделили на три группы, в зависимости от количества чашек кофе, выпиваемого за день, - менее одной, 1-3 чашки и более 3 чашек кофе. Интересно, что в последней группе некоторые участники пили до 25 чашек.

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Провели ряд тестов для проверки работы сердца, которые показали, что кофе не увеличивает вероятность инсульта или сердечного приступа, как считалось ранее.

Интересно, что объяснить этот факт ученые не смогли.

После публикации данных этого исследования Волластону поручили проверить, что с ним будет, если он выпьет 25 чашек кофе в день, - обычно он выпивал 1-2 чашки утром.

В тот день по состоянию на 11 утра он выпил четыре чашки, чувствовал тошноту, ему казалось, что сердце не бьется. Думать о еще одной чашке кофе было больно, но он пошел за ней.

К 12 утра он купил двойной капучино, который его "застрелил", судя по ощущениям.

К 13:00 мужчина кое-как выпил еще два кофе, но чувствовал не только тошноту, но и в целом был нервным и дерганым, вследствие чего решил прекратить эксперимент, пойти к коллегам, обдать их "кофейным дыханием" и посмотреть на их реакцию от результатов исследования.

Заметим, что, хотя 25 чашек кофе в день может быть действительно слишком много, небольшое его количество никому не навредит, - в частности, ранее ученые установили, сколько чашек кофе в день могут помочь продлить жизнь.

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