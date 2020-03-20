Можно ли фрукты заменить сухофруктами? Советы диетолога

Как справиться с авитаминозом? Что делать людям, которые не могут употреблять в пищу свежие фрукты?

Об этом - в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала диетолог-иммунолог Людмила Гончарова.

"Свежие фрукты не стоит заменять сухофруктами. Сухофрукты содержат очень много сахара. Все сухофрукты - это ферментированные продукты, в которых содержание сахара по сравнению со свежим продуктом увеличивается в 5 раз. Если в свежем абрикосе 20 грамм углеводов на 100 грамм продукта, то в кураге будет 100 грамм углеводов на 100 грамм продукта.

Если человек по состоянию здоровья не может употреблять в пищу свежие фрукты, нужно заказывать витаминные комплексы. Это могут быть любые витаминно-минеральные комплексы органического происхождения. Именно они лучше всего усваиваются организмом. Очень важно, чтобы в их составе не было сахарозы, глюкозы и любых других дополнительных сахаров.

Эти комплексы можно подбирать по геному. Это может быть спирулина, ламинария, брокколи, вишня, черешня. Это должны быть органические витамины, т.е. витамины из фруктов и ягод. Их можно приобрести как у украинских производителей, так и у зарубежных. Если мы не может по состоянию здоровья есть свежие фрукты, мы просто заменяем их витаминными комплексами. Витамины нам необходимы, так как это катализаторы любых реакций организма. Без витаминов организму очень плохо, он не может работать на полную силу, и начинают включаться хронические заболевания".

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