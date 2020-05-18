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Минимум ограничений: сладости, которые разрешены во время похудения

6.3т
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Во время диеты, направленной на коррекцию массы тела, допускается присутствие в рационе определенных сладостей и десертов.

Об этом на своей странице в соцсети написала Facebook диетолог Наталья Мальцева.

Минимум ограничений: сладости, которые разрешены во время похудения

Мед

По словам диетолога, мед станет великолепным десертом к чаепитию. Мед содержит витамины, микроэлементы, антиоксиданты. "Такое лакомство кроме непередаваемого вкуса обладает еще и целебным воздействием. Добавьте в мед любимые орехи и индекс полезности десерта увеличиться в разы", - отметила диетолог.

Минимум ограничений: сладости, которые разрешены во время похудения

Сухофрукты

Сухофрукты – категория полезных десертов номер два. "Курага, чернослив, изюм – в них сконцентрирована вся сила фруктов. Горсточка сухофруктов в день – и вы счастливы. Добавьте в вашу смесь меда и орехов немного сухофруктов – красота неимоверная, а как вкусно", - отметила диетолог.

Минимум ограничений: сладости, которые разрешены во время похудения

Пастила

"Пастила, мармелад, зефир – сладости из категории полуполезных, потому что в них содержится сахар или фруктоза. Но остальная часть состава – это фруктовое пюре, что не может не радовать. А лучше приготовьте такие десерты самостоятельно – из яблок, слив или смородины", - сказала диетолог.

Минимум ограничений: сладости, которые разрешены во время похудения

Халва

По словам диетолога, рахат-лукум, халва, козинаки – полезные, вкусные, но очень калорийные восточные сладости. Но если стоит выбор между куском торта и кусочком ароматной халвы – без сомнений выбирайте последнее.

Минимум ограничений: сладости, которые разрешены во время похудения

Горький шоколад

Горький шоколад – не только полезный десерт, но и отличный энергетик. "Покупайте самый дорогой – в этом случае на качестве экономить не нужно", - отметила диетолог. ⠀

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог
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