Мини паэлья с морепродуктами: диетический рецепт

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

По традиции рецепт комментирует диетолог.

МИНИ ПАЭЛЬЯ С МОРЕПРОДУКТАМИ

Ингредиенты:

тушки кальмаров - 400 гр.

рис - 300 гр.

мидии мороженые - 300 гр.

морковь - 300 гр.

лук репчатый - 1 шт.

соль - по вкусу

приправы - по вкусу

масло оливковое - 2 ст. ложки

вода - 200 мл.

Приготовление:

Кальмары моем и удаляем все пленки. Нарезаем тушки тонкими полосками. Репчатый лук чистим и нарезаем тонкими полукольцами. Морковку чистим, моем и нарезаем тонкой соломкой.

На плиту ставим сковороду и наливаем немного оливкового масла. Как только масло нагреется, выкладываем подготовленные лук и морковь. Обжариваем овощи на среднем огне до мягкого состояния.

Рис промываем не менее 4-5 раз. Только после того как вода будет совершенно прозрачной, рис можно считать хорошо промытым. Отправляем рис в сковороду к овощам, перемешиваем. Тушим рис с овощами на среднем огне около 5-6 минут.

Добавляем в сковороду нарезанные кальмары и перемешиваем. Вливаем 150 мл. кипятка. Добавляем соль, специи по вкусу. Уменьшаем огонь до минимума и тушим блюдо под закрытой крышкой около 15 минут.

Одновременно ставим на плиту другую сковороду и обжариваем на оливковом масле мидии - не более 15 минут.

Через 15 минут мидии перекладываем в сковородку к рису. Перемешиваем. Если рис не готов, добавляем еще немного воды и тушим блюдо до полной готовности риса.

Даем блюду настояться около 15 минут после чего подаем к столу. Приятного аппетита!

Комментарий диетолога

Врач-диетолог Ольга Набока:

"Отличный рецепт. Подойдет тем, кто не ест мясо. Кальмары и мидии – замечательный источник белка. Плюс - минимум калорий. А еще морепродукты отличаются наличием полезных минералов. А вот рис – не лучший помощник в похудении. Поэтому все хорошо в меру".

Также OBOZREVATEL писал о том, как питается диетолог и его семья. С фирменным рецептом от диетолога можно ознакомиться здесь.

С интересными рецептами блюд из творога и комментариями диетологов к ним, вы можете ознакомиться здесь.