Мини паэлья с морепродуктами: диетический рецепт
OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
По традиции рецепт комментирует диетолог.
МИНИ ПАЭЛЬЯ С МОРЕПРОДУКТАМИ
Ингредиенты:
тушки кальмаров - 400 гр.
рис - 300 гр.
мидии мороженые - 300 гр.
морковь - 300 гр.
лук репчатый - 1 шт.
соль - по вкусу
приправы - по вкусу
масло оливковое - 2 ст. ложки
вода - 200 мл.
Приготовление:
Кальмары моем и удаляем все пленки. Нарезаем тушки тонкими полосками. Репчатый лук чистим и нарезаем тонкими полукольцами. Морковку чистим, моем и нарезаем тонкой соломкой.
На плиту ставим сковороду и наливаем немного оливкового масла. Как только масло нагреется, выкладываем подготовленные лук и морковь. Обжариваем овощи на среднем огне до мягкого состояния.
Рис промываем не менее 4-5 раз. Только после того как вода будет совершенно прозрачной, рис можно считать хорошо промытым. Отправляем рис в сковороду к овощам, перемешиваем. Тушим рис с овощами на среднем огне около 5-6 минут.
Добавляем в сковороду нарезанные кальмары и перемешиваем. Вливаем 150 мл. кипятка. Добавляем соль, специи по вкусу. Уменьшаем огонь до минимума и тушим блюдо под закрытой крышкой около 15 минут.
Одновременно ставим на плиту другую сковороду и обжариваем на оливковом масле мидии - не более 15 минут.
Через 15 минут мидии перекладываем в сковородку к рису. Перемешиваем. Если рис не готов, добавляем еще немного воды и тушим блюдо до полной готовности риса.
Даем блюду настояться около 15 минут после чего подаем к столу. Приятного аппетита!
Комментарий диетолога
Врач-диетолог Ольга Набока:
"Отличный рецепт. Подойдет тем, кто не ест мясо. Кальмары и мидии – замечательный источник белка. Плюс - минимум калорий. А еще морепродукты отличаются наличием полезных минералов. А вот рис – не лучший помощник в похудении. Поэтому все хорошо в меру".
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