Миндаль: раскрыт секрет правильного употребления, о котором мало кто знает

Миндаль – это съедобные ядра семян одноименного растения, которые обладают ценными питательными, лечебными и косметическими свойствами.

Стоит отметить, что миндаль просто необходим в ежедневном рационе, поскольку поддерживает работу нервной системы, уменьшает чувство голода и противодействует депрессии, сообщает riza.it.

Благодаря омега-3 он оказывает противовоспалительное действие, контролирует уровень плохого холестерина, а также защищает сердце и артерии.

Кроме того, миндаль имеет свойство омолаживать и нейтрализовать признаки старения, так как содержит в себе витамин Е и жирные кислоты.

Миндальное молоко – это единственное растительное молоко, которое содержит кальций. Оно является панацеей для костей и кишечника, особенно в сочетании с кефиром, поскольку становится отличным кишечным пробиотиком. Для этого растворите гранулы водяного кефира в миндальном молоке и дайте им побродить в течение 24 часов. Храните в холодильнике и выпивайте по стакану в день.

Полезные свойства

Вы можете употреблять цельный миндаль (желательно с кожурой, богатой клетчаткой и минералами), размолотый в качестве муки, в виде масла или молока. Он обеспечивает организм углеводами, белками, жирами, омега-3 жирными кислотами, витаминами группы В, витамином Е, кальцием, железом, магнием, калием, медью, фосфором и клетчаткой.

Однако не забывайте, что миндаль также очень калориен, поэтому советуют употреблять не более 5 штук в день в сопровождении фруктов и чашки зеленого чая.

Секрет: замочите миндаль на несколько часов

Если хотите в полной мере насладиться всеми полезными свойствами, вам нужно замочить миндаль (это касается и других видов семян масличных культур) на несколько часов в теплой воде. Это естественный способ, который помогает смягчать волокна и позволяет пищеварительной системе лучше впитывать полезные вещества и активные ингредиенты.

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