Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Мимоза: простой рецепт нежного торта с необычайно вкусным кремом

1.2т
Читать материал на украинском

Всемирно известный итальянский торт "Мимоза" благодаря посыпке из измельченного бисквита очень похож на одноименный цветок.

Несмотря на простоту приготовления, этот десерт считается одним из вкуснейших в итальянской кухне. Torta Mimosa традиционно готовится в начале весны, и его продают многие кондитерские лавки Италии.

Новости
Простой и полезный весенний салат с черемшой
Торт "Мимоза"

Торт "Мимоза"

FoodOboz предлагает отведать этот чудесный торт, ведь он незаслуженно обделен вниманием в нашей стране.

Особенно вкусным "Мимозу" делает пышный и тающий во рту творожный крем, которого на торт уходит достаточно много. При этом технология приготовления бисквита в нем – самая простая.

Как приготовить это итальянское лакомство, читайте в нашем пошаговом рецепте по ссылке: Торт "Мимоза".

Торт "Мимоза"

Торт "Мимоза"

Предлагаем вашему вниманию другие материалы от FoodOboz:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы