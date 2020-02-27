Мимоза: простой рецепт нежного торта с необычайно вкусным кремом

Всемирно известный итальянский торт "Мимоза" благодаря посыпке из измельченного бисквита очень похож на одноименный цветок.

Несмотря на простоту приготовления, этот десерт считается одним из вкуснейших в итальянской кухне. Torta Mimosa традиционно готовится в начале весны, и его продают многие кондитерские лавки Италии.

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Торт "Мимоза"

FoodOboz предлагает отведать этот чудесный торт, ведь он незаслуженно обделен вниманием в нашей стране.

Особенно вкусным "Мимозу" делает пышный и тающий во рту творожный крем, которого на торт уходит достаточно много. При этом технология приготовления бисквита в нем – самая простая.

Как приготовить это итальянское лакомство, читайте в нашем пошаговом рецепте по ссылке: Торт "Мимоза" .

Торт "Мимоза"

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