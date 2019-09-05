Где отпраздновать День рождения в Киеве: 5 лучших мест

У каждого из нас есть важные даты. Праздники, которые хочется запомнить, во время которых все будет красиво, идеально и как мечталось. Где в Киеве и рядом с ним отпраздновать День рождения, свадьбу, корпоратив или юбилей — читайте материале OBOZREVATEL.

Grigliata: территория вкусного настроения

Банкетный зал Grigliata

Отпраздновать День рождения вдали от шумного и пыльного Киева можно в итальянском заведении Grigliata. На территории в 6 тысяч квадратных метров расположились ресторан, летняя терраса, бассейн, детская и волейбольная площадки. Вечеринка в купальниках, свадебная церемония на лужайке, активный тимбилдинг, закрытый праздник для своих — здесь можно все!

Grigliata

Grigliata

Бассейн в Grigliata

В меню — блюда итальянской и украинской кухонь, так что можно попробовать как ризотто, картофельные ньокки, пасту или пиццу, так и борщ, традиционные деруны со сметаной или сало с чесноком и гренками. Фишка заведения — гриль. На нем готовят свиные ребра, каре и медальоны из телятины, куриную грудку, фаршированную моцареллой и беконом, колбаски собственного приготовления, шашлык, скумбрию со шпинатом и дорадо. Для праздника в заведении разрешают привезти свой алкоголь, соленья и фрукты. Идеальное место, чтобы отметить День рождения.

Grigliata

Grigliata

Большое празднество можно устроить на летней террасе (250 посадочных мест) или в просторном зале ресторана (разделен на две части 140+200 человек). Для уютных мероприятий в тесном кругу есть три VIP-зала (два на 15 и один на 30 человек) и верхняя лоджия (40 посадочных мест). Рядом с рестораном — парковка на 400 автомобилей.

Терраса в Grigliata

Grigliata

Банкетный зал в Grigliata

В подготовке мероприятия обещают помочь. Для свадьбы установят красивую арку, на детском празднике устроят мастер-класс от шеф-повара и пригласят аниматоров. Также в ресторане есть большой экран, на котором вы сможете показать как свою романтическую историю, так и презентацию к 10-летию компании.

Адрес: Одесская трасса, с. Мархалевка, ул. Антонова, 1

Контакты: (044) 228-30-48, (050) 355-09-72

Цена банкета: от 500 грн на человека

Стоимость аренды: терраса — 3000 грн, стол на террасе — 500 грн, мангал на picnic-party, барбекю — 100 грн

Скидки и акции: -10% на день рождения

Ronin: пикник в японско-перуанском стиле

Ronin

В черте города, но надежно укрытый от посторонних глаз, с террасами, красивой лужайкой, необычной японско-перуанской кухней и зрелищным теппан-грилем — это все про Ronin Димы Борисова. Двухэтажный ресторан с четырьмя летними террасами может вместить до 450 гостей одновременно. Есть залы для банкетов и фуршетов, отдельный подъезд и собственная парковка. Отлично подходит для праздников и пикников.

Один из залов Ronin

Кухня заведения — смешение двух культур, японской и перуанской. В основе меню — рыба и морепродукты. Гарантия свежести — шість аквариумов для живых устриц и лобстеров, а также большая открытая ледовая витрина для экзотической рыбы.

Кухня Ronin

Устрицы в Ronin

Еда здесь легко превращается в яркую часть праздника. Каждый этаж здесь оборудован теппаном — контактным японским плоским грилем. Повар просто перед гостем готовит блюда на раскаленном металле, жонглируя продуктами или фламбируя их. Теппан-шоу — это настоящая игра огня и немного волшебства. А еще можно устроить гостям сюрприз: например, мастер-класс по приготовлению перуанских коктейлей или дегустацию японского виски.

Праздник в Ronin

А пока взрослые отдыхают, дети могут играть, развиваться и узнавать новое в Babyrock — пространстве для детских развлечений. Дети ведь тоже должны отпраздновать День рождения весело!

Адрес: ул. Зоологическая, 10

Контакты: +38 068 713 14 14

Цена: 600-700 грн на человека

Cork fee 148 грн за бутылку вина 0,75 мл

Perfect place: праздник на берегу

Свадьба в Perfect place

Еще одно место в центре города, но вдали от городской суеты — Perfect place. Это красивая ухоженная площадка на берегу Днепра между мостом Метро и мостом Патона. Отсюда открывается потрясающий вид на правобережные холмы, Киево-Печерскую лавру и Родину-Мать.

Perfect place

Perfect place

Perfect place

Perfect Place — это не классический ресторан в традиционном понимании этого слова. Здесь нет меню и стационарной мебели. Все, от столиков до декора и флористики, вы выбираете по своему усмотрению и для своего идеального праздника. Единственное, что остается неизменным, — это большой чистый песчаный пляж, просторный шатер площадью 450 квадратных метров, способный вместить от 100 до 300 человек, открытая терраса для выездных церемоний, два открытых шатра поменьше и причал для лодок и катеров. Для автомобилей гостей есть большая парковка. Также на территории располагается служебное помещение для кейтеринга и обслуживания мероприятия.

Perfect place

Свадьба в Perfect place

Здесь хорошо провести свадьбу, корпоратив, тренинг или мастер-класс, арт-пикник, выставку, концерт или даже небольшой фестиваль. Локация находится вдали от жилой застройки, так что ничто не заставит вас сделать музыку потише!

Адрес: Гидропарк, возле моста Патона

Контакты: (050) 058 77 15

Стоимость аренды: от 60 тыс. грн (аренда локации на сутки, охрана, монтаж-демонтаж, уборка, расходные материалы)

Normal Art Restaurant: ресторан тематических вечеринок

Normal Art Restaurant

За атмосферой шумного мегаполиса и стильными вечеринками — это сюда, в Normal Art Restaurant. Интерьер заведения характеризуют как арт-вандализм: бетонные стены, огромные граффити и неоновая подсветка. Это отличная локация для корпоративной презентации или небольшой вечеринки.

Normal Art Restaurant

Normal Art Restaurant

Кухня заведения — концептуальная американская. Можно как заказывать блюда как из основного меню, так и из специального, разработанного под мероприятия. Также здесь отличная барная карта и коктейли, которые невозможно не сфотографировать.

Normal Art Restaurant

Normal Art Restaurant

Пространство состоит из четырех залов, разделенных колоннами, и террасы. Всего здесь можно разместить до 350 человек. В случае банкетной рассадки один зал вмещает 30 человек, второй— 35 человек, еще два зала — по 65 человек и терраса — 55 человек. При фуршетной рассадке цифры, соответственно, увеличиваются. На локации также есть сцена, звуковое оборудование и профессиональное освещение.

Адрес: ул.Антоновича 81

Контакты: +38 050 057 72 77

Цена банкета: 700-800 грн на человека (без алкоголя)

Podkova: ресторан, где начинаются истории

Podkova

Podkova — это загородный ресторан в Конча Заспе. На территории есть бассейн, открытая летняя терраса, небольшое озеро с мостиком для влюбленных и специальная церемониальная площадка. Каждый сезон здесь играют более 100 свадеб.

Свадьба в Podkova

В меню — блюда средиземноморской, французской и украинской кухонь. Здесь большой выбор свежих морепродуктов и мяса на гриле. Специальное банкетное меню включает как аперитив (профитроли, брускетты, фрукты), так и основные блюда, и десерты. Также в заведении пекут свадебные торты.

Podkova

Podkova

Podkova

В ресторане есть три зала: просторный "Белый" зал на 70 человек со сценой и танцплощадкой, элегантный "Французский" зал на 40 человек и уютный "Каминный" зал для небольших семейных торжеств. Также расположиться можно в банкетной альтанке (до 30 человек). На территории или внутри можно установить фотозоны. Залы ресторана трансформируются, потому подойдут и для проведения конференций и других корпоративных мероприятий. Проектор и другую аппаратуру можно арендовать в ресторане. Здесь есть все, чтобы идеально отпраздновать День рождения.

Podkova

Podkova

Адрес: 26,5 км Столичного шоссе, пгт Козин, коттеджный городок "Золотые ворота", улица Золотоворотская, 91

Контакты: (067) 432-44-22

Стоимость: от 1500 грн на 1 гостя, действует система cork-fee

Желаем вам отметить День рождения или любой другой праздник прекрасно и незабываемо!

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