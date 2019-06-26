Меняем красное мясо на тунец и лосось: лучшие рецепты

Снижение употребления в пищу красного мяса с постепенной его заменой в рационе на тунец, лосось и куриное мясо способствует снижению риска преждевременной смерти.

Об этом сообщает The Sun.

Согласно результатам крупнейшего шестнадцатилетнего исследования, проведенного в США, чрезмерное преобладание говядины, свинины и баранины в рационе человека располагает к развитию болезней сердца, онкологических заболеваний и диабета.

Более того, ученые утверждают, что употребление нескольких порций красного мяса в неделю могут повысить риск преждевременной смерти на 13%.

Отказ от свинины, баранины и говядины снижает вероятность смертности на 10%.

Впрочем, с данными исследованиями не согласны в Британской ассоциации мясоперерабатывающих предприятий. Там утверждают, что доказательства ученых не являются последовательными.

В свою очередь, мы предлагаем вам ознакомиться с нашими лучшими рецептами приготовления лосося.

Салат с сыром и тунцом

Данное блюдо непременно станет настоящим украшением праздничного стола. Салат способна приготовить практически любая хозяйка, а ингредиенты продаются во многих продуктовых супермаркетах. Стоит помнить, что перед подачей салата на стол его рекомендуют охладить и настоять.

Подробнее с нашим рецептом салата с сыром и тунцом вы можете ознакомиться по следующей ссылке.

Мисо суп с лососем

Суп на основе мисо крайне популярен в Японии – сложно представить хотя бы один японский ланч без этого блюда. Главной особенностью супа является растворенная в нем паста мисо. В его состав могут входить различные второстепенные ингредиенты в зависимости от локальной культуры местности.

Рецепт мисо супа с лососем от OBOZREVATEL.Smak вы можете найти здесь.

Уха из лосося

Лосось – королевская рыба, и приготовленная из нее уха настолько ароматна и аппетитна, что не оставит равнодушным любого гурмана. По итогу приготовления можно получить по-настоящему вкусный и насыщенный бульон с сочным и нежным лососем.

Как приготовить уху из лосося вы можете узнать, ознакомившись с нашим оригинальным рецептом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!