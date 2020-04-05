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Медовый кекс с орехами - еще один постный шедевр от Лизы Глинской

1.3т
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"Пост может быть вкусным! Приготовьте постный медовый кекс с орехами - и вы сами в этом убедитесь".

Так утверждает именитый украинский кондитер Лиза Глинская. И многие из любителей вкусной выпечки имели счастье не раз убедиться, что Лиза знает, что говорит.

Этот кекс сытный и быстро готовится: замесили тесто, уложили орехи на дно - и в духовку на полчаса. И вот у вас уже на столе красивая и ароматная выпечка. И самое главное - постная!

Медовый кекс с орехами - еще один постный шедевр от Лизы Глинской

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  • 70 гр сахара

  • 100 мл воды (или апельсинового фреша)

  • цедра апельсина

  • 50 гр растительного рафинированного масла

  • 50 гр меда

  • 150 гр муки

  • корица

  • 50 гр миндальной муки (можно заменить на фундучную муку или муку из грецкого ореха)

  • 6 гр разрыхлителя

  • 50 гр пекана (или любых других орехов)

  • Для декора

  • 50 гр нейтральной глазури (напажа, декор-геля)

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

Шаг 1

Смешиваем горячую воду с сахаром, медом, растительным маслом и цедрой апельсина.

Шаг 2

Добавляем муку, смешанную с миндальной мукой, разрыхлителем и корицей.

Для удобства можно пробить массу погружным блендером – так вы быстро добьетесь однородной консистенции.

Шаг 3

Промазываем форму 18х5 см, высотой 6 см растительным маслом, присыпаем тонким слоем муки. На дно укладываем слой пекана.

Шаг 4

Поверх ореха аккуратно выкладываем тесто – так, чтобы орехи не смешались с тестом.

Шаг 5

Выпекаем при температуре 170°С 30-35 минут, до готовности.

Готовность можно проверить с помощью деревянной шпажки.

Шаг 6

Достаем кекс из формы, пока он еще горячий. Даем полностью остыть. Промазываем горячим намажем бока и верх, чтобы кекс имел красивый блеск и дольше хранился.

Приятного аппетита!

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Автор
Наталия Ульянкина Наталия Ульянкина
Темы
Рецепты Питание
Тег
рецепт
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