Марина Порошенко раскрыла секрет приготовления семейной паски

Пятый президент Украины Петр Порошенко поделился в соцсетях семейным рецептом паски.

Выпечку готовят супруга Петра Порошенко Марина вместе с дочерьми.

ПАСКА ОТ МАРИНЫ ПОРОШЕНКО

Ингредиенты

молоко - 1 л,

дрожжи - 100 гр,

растительное масло - 100 мл,

мука - 2-3 кг,

изюм - 200-300 гр,

маргарин - 150 гр,

сливочное масло - 250 гр,

яйца - 8 шт,

сахар - 400 гр,

ванильный сахар - 1 пакетик.

Приготовление

Для начала приготовим опару. Для этого 100 грамм дрожжей заливаем 100 мл. теплого молока. Молоко должно быть теплым, но не горячим, иначе дрожжи погибнут. Теперь растапливаем на огне до жидкого состояния 250 гр. маргарина и 250 гр. сливочного масла. Даем маслу остыть и вливаем его в миску с опарой.

Все перемешиваем и добавляем в опару 8 яиц. Еще раз все перемешиваем, добавляем растительное масло и 2,5 стакана просеянной муки. Добавляем 50 грамм сахара. Все перемешиваем, накрываем опару пищевой пленкой и на 30 минут оставляем в теплом месте.

Спустя 30 минут начинаем замешивать тесто. Добавляем в опару 1 пакетик ванильного сахара или ванилина. Также добавляем промытый и обсушенный изюм и 400 грамм сахара.

Постепенно вводим муку. Муки может уйти от 2 до 3 кг. Вымешиваем тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам.

Вымешанное тесто накрываем пищевой пленкой или полотенцем и оставляем в теплом месте на 1,5-2 часа.

Готовое тесто раскладываем в формы, таким образом, чтобы оно занимало не более 2/3 объема формы. Оставляем тесто в формах в теплом месте на 15 минут.

Через 15 минут отправляем формы с тестом в духовку, разогретую до 180 градусов. Паски выпекаем около 40-45 минут. Время выпекания будет зависеть от мощности вашей духовки и размера форм.

Остывшие паски поливаем сахарной глазурью и украшаем посыпкой.

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