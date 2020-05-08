Маевка без нарушения карантина: рыба в фольге, мини-шашлык и кесадилья

Майские праздники - это время маевок, шашлыков и традиционного отдыха на природе. Однако, в этом году эпидемия коронавируса и введенный карантин внесли существенные коррективы в нашу жизнь.

OBOZREVATEL предлагает вам не нарушать традиции и не отказываться от весенних шашлыков, а просто найти им альтернативу, не нарушая карантин.

Итак, что мы можем приготовить, не нарушая карантин.

СКУМБРИЯ В ФОЛЬГЕ

Ингредиенты

скумбрия - 2 шт,

помидор - 1 шт,

лимон - 0,5 шт,

лук - 1 шт,

петрушка - по вкусу,

масло растительное - 2-3 ст.л,

соевый соус - 1 ст.л,

соль - по вкусу,

перец черный молотый - по вкусу,

приправа к рыбе - 0,5 ч.л,

майонез- 1 ст.л.

Приготовление

На первом этапе нам нужно помыть помидор, лимон и зелень. Зелень обсушиваем. Отрезаем половину лимона. Рыбу тщательно чистим, отрезаем голову, жабры, плавники, промываем ее водой.

Далее необходимо приготовить маринад для рыбы. Для этого в отдельную емкость отправляем растительное рафинированное масло, приправу к рыбе, соевый соус, щепотку соли, а также черный молотый перец. Хорошенько все перемешиваем.

Теперь полученным маринадом смазываем со всех сторон две скумбрии, которые мы выложили на фольгу.

Пока рыба маринуется, мы подготовим овощи. Для этого чистим лук и нарезаем его тонкими полукольцами. Лимон разрезаем на кружочки. Нарезаем помидор.

За 10-15 минут рыба немного промариновалась, поэтому ее можно фаршировать. Для этого используем лук, лимон и помидоры. Рыбу кладем на спинку, чтобы во время запекания из нее не вытекал весь сок.

После этого рыбу слегка поливаем лимонным соком и кладем в каждую скумбрию по 1-2 веточки петрушки. Сверху рыбу нужно смазать майонезом.

Перекладываем скумбрию на застеленный противень и накрываем фольгой. Запекаем рыбу в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут. За 5-7 минут до окончания приготовления убираем фольгу. Это нужно для того, чтобы скумбрия имела привлекательный золотистый цвет. Через указанное время запеченная скумбрия готова к подаче.

КУРИНЫЕ КРОКЕТЫ С ПОМИДОРАМИ

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Ингредиенты

куриное филе - 400-500 гр,

яйца - 1 шт,

мука кукурузная - 100 гр,

болгарский перец зеленый - 1 шт,

соль - по вкусу,

перец черный молотый - по вкусу,

сухой чеснок - 0,5 ч.л.

растительное масло - 500 мл.

помидоры - 200 гр.

Приготовление

Моем куриное филе. Чистим его от пленок, а затем измельчаем в блендере в фарш.

Теперь к мясу добавляем одно яйцо, одну столовую ложку с горкой кукурузной муки, сухой чеснок, соль и черный молотый перец. Тщательно все перемешиваем.

Смачиваем руки водой и формируем из фарша небольшие шарики. Обваливаем шарики в кукурузной муке. По желанию в качестве панировки можно использовать панировочные сухари.

В сотейнике разогреваем растительное масло. Отправляем сюда крокеты. Жарим их до появления золотистой корочки. Готовые крокеты перекладываем на тарелку, застеленную бумажными полотенцами.

На завершающем этапе подготовим крокеты к подаче. Для этого берем шпажки и нанизываем крокеты. Далее на шпажку надеваем сладкий болгарский перец (его нужно нарезать на квадратики среднего размера) и помидоры. Нанизываем эти компоненты поочередно на все шпажки. Затем блюдо подаем к столу.

КЕСАДИЛЬЯ С СЫРОМ

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Ингредиенты

тортилья – 2 шт,

ветчина – 200 гр,

помидоры – 2 шт,

шампиньоны – 100 гр,

сыр – 100 гр,

зелёный лук – по вкусу,

чеснок – 1 головка,

растительное масло - 50 мл.

Приготовление

Чеснок чистим и пропускаем через пресс. Нарезаем кубиками ветчину. Моем, чистим и слегка обжариваем шампиньоны. На терке натираем твердый сыр.

Всю начинку необходимо обжарить на сковороде с растительным маслом. Тушим ветчину с шампьньонами около 10 минут, и принимаемся формировать кесадилью.

На чистую сковороду выкладываем тортилью, после чего, на одну часть помещаем начинку, посыпаем тертым сыром и нарезанным луком. После этого мы складываем кесадилью, и обжариваем с двух сторон по 3 минуты. Подаем в теплом виде.

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