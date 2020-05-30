Рецепт любимого десерта королевы Елизаветы II

Шоколадный бисквит является любимым десертом королевы Елизаветы II, сообщил Даррен Макгрэйди, бывший шеф-повар королевской семьи.
Этим рецептом британский повар поделился на своем сайте theroyalchef.com.
Торт имеет приятную хрустящую текстуру благодаря добавлению классического английского печенья Rich, а слой шоколадной глазури является идеальным завершающим дополнением.
OBOZREVATEL предлагает следовать инструкциям Макгрэйди, чтобы приготовить этот десерт дома.
Любимый бисквит королевы
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Ингредиенты
Для торта:
1/2 чайной ложки масла, для смазки формы
220 г англ. печенья Rich или бисквитного печенья
110 г несоленого сливочного масла (размягченного)
110 г сахарного песка
110 г темного шоколада
1 яйцо
Для глазури:
220 г темного шоколада для покрытия
30 г шоколада для украшения
Приготовление:
Слегка смажьте форму маслом и выложите на дно лист пергаментной бумаги.
Разломайте печенье на мелкие кусочки (примерно размера миндального ореха) и отложите в сторону.
Смешайте в миске масло и сахар. Взбивайте до тех пор, пока смесь не начнет светлеть.
Растопите 110 г шоколада и вылейте его в смесь, постоянно помешивая.
Туда же добавьте яйцо и хорошо взбейте.
Затем положите кусочки печенья, чтобы они полностью покрылись шоколадной смесью.
Переложите все в форму.
Поставьте в холодильник не менее, чем на 3 часа.
Выньте из холодильника и дайте ему немного постоять.
Тем временем растопите 220 темного шоколада на водяной бане. Снимите кольцо с торта и переверните его на проволочную стойку.
Вылейте растопленный шоколад поверх торта, разровняйте верх и бока ножом.
Оставьте при комнатной температуре, чтобы глазурь застыла.
Осторожно проведите ножом по нижней части торта, где шоколад приклеил его к стойке, и переложите на тарелку.
Растопите оставшиеся 30 г шоколада и используйте для украшения верхней части торта.
Как сообщал OBOZREVATEL, переход на темный шоколад, не поможет в похудении, поскольку он мало чем отличается от молочного.
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