Рецепт любимого десерта королевы Елизаветы II

Шоколадный бисквит является любимым десертом королевы Елизаветы II, сообщил Даррен Макгрэйди, бывший шеф-повар королевской семьи.

Этим рецептом британский повар поделился на своем сайте theroyalchef.com.

Торт имеет приятную хрустящую текстуру благодаря добавлению классического английского печенья Rich, а слой шоколадной глазури является идеальным завершающим дополнением.

OBOZREVATEL предлагает следовать инструкциям Макгрэйди, чтобы приготовить этот десерт дома.

Любимый бисквит королевы Getty

Ингредиенты

Для торта:

1/2 чайной ложки масла, для смазки формы

220 г англ. печенья Rich или бисквитного печенья

110 г несоленого сливочного масла (размягченного)

110 г сахарного песка

110 г темного шоколада

1 яйцо

Для глазури:

220 г темного шоколада для покрытия

30 г шоколада для украшения

Приготовление:

Слегка смажьте форму маслом и выложите на дно лист пергаментной бумаги.

Разломайте печенье на мелкие кусочки (примерно размера миндального ореха) и отложите в сторону.

Смешайте в миске масло и сахар. Взбивайте до тех пор, пока смесь не начнет светлеть.

Растопите 110 г шоколада и вылейте его в смесь, постоянно помешивая.

Туда же добавьте яйцо и хорошо взбейте.

Затем положите кусочки печенья, чтобы они полностью покрылись шоколадной смесью.

Переложите все в форму.

Поставьте в холодильник не менее, чем на 3 часа.

Выньте из холодильника и дайте ему немного постоять.

Тем временем растопите 220 темного шоколада на водяной бане. Снимите кольцо с торта и переверните его на проволочную стойку.

Вылейте растопленный шоколад поверх торта, разровняйте верх и бока ножом.

Оставьте при комнатной температуре, чтобы глазурь застыла.

Осторожно проведите ножом по нижней части торта, где шоколад приклеил его к стойке, и переложите на тарелку.

Растопите оставшиеся 30 г шоколада и используйте для украшения верхней части торта.

Как сообщал OBOZREVATEL, переход на темный шоколад, не поможет в похудении, поскольку он мало чем отличается от молочного.

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