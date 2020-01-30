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Лучший салат с крабовыми палочками без майонеза: простой рецепт

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Из крабовых палочек можно приготовить самый вкусный праздничный салат без майонеза, который всех удивит!

Свежие овощи, оливки, хурма и особая ароматная заправка прекрасно дополняют вкус крабовых палочек. Кроме того, такой салат выходит очень красивым, и его хочется попробовать первым, даже если на столе есть масса других блюд.

Аппетитный и оригинальный, нежный и витаминный – это все про чудесную закуску по проверенному рецепту от FoodOboz.

Как приготовить это блюдо, читайте по ссылке: Салат из крабовых палочек без майонеза.

Салат из крабовых палочек без майонеза

Салат из крабовых палочек без майонеза

Ранее OBOZREVATEL публиковал рецепт сказочно вкусного мясного салата без майонеза.

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