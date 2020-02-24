Лучший рецепт вкусного винегрета, который удивит

Обычный винегрет – это слишком банально, поэтому мы предлагаем внести в процесс приготовления небольшое изменение.

Оно поможет превратить неприметный овощной салат в сказочно вкусное блюдо.

FoodOboz отыскал рецепт оригинального грибного винегрета, в котором кроме жареных шампиньонов есть и поджаренный до румяности репчатый лук.

Эта добавка к салату делает его настолько вкусным, что винегрет превращается в праздничное блюдо, которым можно приятно удивить гостей.

Детальный видеорецепт такого салата смотрите по ссылке: Винегрет с грибами.

Винегрет с грибами

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