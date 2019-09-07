Лучший рецепт вкуснейшего соуса болоньезе

Одним из самых популярных блюд итальянской кухни является паста "Болоньезе", которая оптимально сочетает в себе отменные вкусовые качества и простоту приготовления.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам приготовить классический соус к этой пасте.

Отмечается, что для приготовления "Болоньезе" вовсе не нужно надрываться в поисках экзотических и дорогостоящих ингредиентов, поскольку основой для соуса является говяжье мясо, помидоры, вино, и еще некоторые овощи и специи.

Соус "Болоньезе" можно приготовить чуть больше чем за час времени, но его хватит, чтобы подать с пастой и невероятно вкусно накормить сразу всю семью.

Смотрите полный список необходимых продуктов и подробный рецепт приготовления соуса "Болоньезе" по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт другого интересного итальянского блюда с помидорами.

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