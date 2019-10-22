Лучший рецепт вафельных трубочек на маргарине

Осенние прохладные месяцы как никогда удачны, чтобы побаловать своих родных и близких такими сытными и вкусными десертами как трубочки.

FoodOboz предлагает рецепт их на маргарине.

Известный факт, что маргарин довольно вреден для организма, но если брать качественный продукт и использовать его в умеренных количествах, то ничего страшного не случится, - все же, маргарин в разы дешевле хорошего сливочного масла.

Кроме него, для приготовления вкуснейших вафельных трубочек нужно всего лишь немного сахара, муки и яиц.

В целом приготовление займет около получаса.

Смотрите пошаговый рецепт приготовления вафельных трубочек на маргарине по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего кекса на майонезе.

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