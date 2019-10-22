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Лучший рецепт вафельных трубочек на маргарине

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Осенние прохладные месяцы как никогда удачны, чтобы побаловать своих родных и близких такими сытными и вкусными десертами как трубочки.

FoodOboz предлагает рецепт их на маргарине.

Известный факт, что маргарин довольно вреден для организма, но если брать качественный продукт и использовать его в умеренных количествах, то ничего страшного не случится, - все же, маргарин в разы дешевле хорошего сливочного масла.

Кроме него, для приготовления вкуснейших вафельных трубочек нужно всего лишь немного сахара, муки и яиц.

В целом приготовление займет около получаса.

Смотрите пошаговый рецепт приготовления вафельных трубочек на маргарине по этой ссылке.

Лучший рецепт вафельных трубочек на маргарине

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего кекса на майонезе.

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