Лучший рецепт вафельных трубочек на маргарине

Осенние прохладные месяцы как никогда удачны, чтобы побаловать своих родных и близких такими сытными и вкусными десертами как трубочки.
FoodOboz предлагает рецепт их на маргарине.
Известный факт, что маргарин довольно вреден для организма, но если брать качественный продукт и использовать его в умеренных количествах, то ничего страшного не случится, - все же, маргарин в разы дешевле хорошего сливочного масла.
Кроме него, для приготовления вкуснейших вафельных трубочек нужно всего лишь немного сахара, муки и яиц.
В целом приготовление займет около получаса.
Смотрите пошаговый рецепт приготовления вафельных трубочек на маргарине по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего кекса на майонезе.
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