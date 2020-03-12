Лучший рецепт нежнейшего торта "Слеза слона" с видео

Предлагаем отведать очень вкусный и простой торт, который благодаря своей оригинальности завоевал огромную популярность.

Название "Слеза слона" вполне соответствует внешнему виду десерта – это тонкий промазанный кремом шоколадный бисквит, сложенный пополам так, что по форме он напоминает каплю.

В технологии приготовления данного торта нет ничего сложного, и он всегда получается сказочно вкусным. При этом банан в начинке придает "Слезе слона" особую, незабываемую нотку.

Сметанный крем для торта замешивается за считанные минуты, а корж печется за 10-15 минут.

Детальный видеорецепт, ингредиенты и технологию приготовления этой вкуснятины смотрите на нашем сайте по ссылке: Торт "Слеза слона".

Торт "Слеза слона"

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