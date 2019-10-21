Лучший рецепт кисло-сладкого соуса для салата

В любое время года актуальным и невероятно распространенным блюдом остается салат, - особенно вкусный, если подобрать к нему правильный соус.

FoodOboz предлагает вам рецепт кисло-сладкого соуса для салата.

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Заметим, что такой тип соусов очень популярен ввиду своей универсальности, поскольку подходит для большинства блюд из овощей, мяса и рыбы.

Но больше всего такой соус подчеркивает вкус зелени, сыра, огурцов, помидоров, авокадо, - словом, практически всех известных миру салатов.

Для приготовления кисло-сладкого соуса нужны считанные минуты и не так уж много ингредиентов.

Полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления кисло-сладкого соуса для салатов смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт невероятно вкусного салата "Прошутто" с грушей.

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