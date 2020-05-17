Лосось, рикотта и немного фантазии: рецепт необычного пирога

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которыми в Instagram поделилась фуд-блогер Таня Нарута.

ПИРОГ С РИКОТТОЙ И ШПИНАТОМ

Ингредиенты

слоеное тесто - упаковка 500 гр.

сыр рикотта - 250 гр,

шпинат - 180 гр,

яйца - 2 шт,

твердый сыр - 50 гр,

слабосоленый лосось - 120 гр,

соль и перец - по вкусу

растительное масло - для смазывания формы.

Приготовление

В миску кладем рикотту, добавляем яйца и нарезанный малосольный лосось. Добавляем твердый сыр, натертый на терке, и все хорошо перемешиваем. Свежий шпинат тушим на сухой сковороде 1-2 минуты, после чего добавляем сырную начинку.

Из готового слоеного теста вырезаем заготовку по размеру формы и выкладываем тесто таким образом, чтобы у пирога были высокие борта. Выкладываем на тесто подготовленную начинку. Сверху накрываем пирог оставшимся тестом в виде решетки. Выпекаем пирог 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал