Лобода похвасталась блюдом из красной рыбы: как его приготовить

Эпатажная Светлана Лобода любит и умеет дразнить фанатов. Это подтверждают ее фото, на которых она всегда выглядит безупречно чем и заслуживает такой восторг от поклонников. В своих многочисленных интервью Лобода не раз подчеркнула тот факт, что для нее очень важно следить за своей фигурой. И это не только изнуряющие занятия в спортзале, но и правильное питание. Светлана упоминала, что очень любит как готовит ее мама, да и сама певица не прочь провести время на кухне готовя очередной шедевр. Из любимых блюд Лободы – салаты, легкие супы и рыба на ужин.

В Instagram она поделилась публикацией, на которой певица ест рыбу. Чуть ранее Светлана поделилась рецептом и оказалось, что он довольно-таки прост.

Чтобы приготовить рыбу с розмарином вам понадобятся:

Дорадо (или любая другая рыба на ваш вкус)

Лимон – 1 шт.

Розмарин – пара веточек.

Соль – 300 г.

Сначала нужно почистить рыбу и сделать на ней несколько не очень глубоких надрезов. В надрезы положить веточки розмарина. Нарезать лимон кружочками. На противень для запекания выкладываем бумагу, далее посыпаем солью (отлично подойдет морская) и кладем лимон. Далее – рыбу, для аромата и более нежного вкуса можно положить наверх и внутрь рыбы сливочное масло. В заранее разогретую до 150 градусов духовку ставим противень и выпекаем рыбу 35-40 минут.

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