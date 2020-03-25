Как приготовить из лимона лекарство, приправу и настойку

Всем известно, что лимон - это отличное бодрящее, иммуностимулирующее, антиоксидантное и детоксикационное цитрусовое.

Сегодня OBOZREVATEL и эксперт по безопасности пищевых продуктов Джемма дель Каньо расскажут, как можно использовать лимон, чтобы извлечь максимальную пользу для организма.

Листья и цедра – настой

Из высушенных листьев лимона можно приготовить настой, а тертую цедру (свежую или сушеную), богатую антибактериальными и противовоспалительными эфирными маслами, можно использовать для обогащения блюд и напитков.

Однако старайтесь использовать кожуру только в том случае, если лимон органический, хоть он и менее привлекательный для глаз. Это, безусловно, гарантия того, что его не обрабатывали химическими средствами и восками.

Чтобы не потерять витамин и его антиоксидантные флавоноиды, лимон следует употреблять сразу после нарезки или отжима, желательно в сыром виде.

Сок и ломтики - приправа

Сок или ломтики лимона для приправы к салату или овощам придают блюдам особый вкус. Также лимон отлично подходит для маринования мяса, рыбы или сырых овощей, смешанных с оливковым маслом, черным перцем и ароматическими травами. Для всех этих применений лучший сорт - это органический, толстокожий, ароматный и слегка кислый сицилийский лимон.

Сок – лекарство

Лимонный сок в сочетании с медом превращается в сладкий антисептический и успокаивающий сироп. Он отлично подходит для очищения участков дыхательных путей при раздражении, кашле и мокроте.

Приготовьте его так: нагрейте столовую ложку подсолнечного масла (или оливкового масла первого отжима) и смешайте его с 4 столовыми ложками эвкалиптового меда, добавьте 5 столовых ложек свежевыжатого лимонного сока и хорошо перемешайте. Принимать по 1 столовой ложке смеси 4 раза в день в качестве вспомогательного средства для традиционной терапии. Этот сироп можно также использовать для обогащения настоя или травяного чая.

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