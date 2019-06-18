Летние салаты из баклажана, фасоли, огурца: простые рецепты

В летнюю пору года большинство людей меняет свой рацион, добавляя в него больше салатов, - актуально будет и разнообразить меню несколькими новыми блюдами.

OBOZREVATEL.Smak выбрал самые простые и удачные рецепты из подборки на OneGreenPlanet.

Клэр Рагоззино предлагает приготовить салат из огурцов с морскими водорослями.

Для этого нужно взять один большой огурец, половину чашки вакамэ, половину пучка кинзы, четверть стакана свежих ростков, пару чайных ложек кунжута, соль. Для заправки использовать пару столовых ложек соевого соуса, столько же сливового уксуса (можно заменить яблочным), четверть чашки жаренного кунжутного масла, сок одного лайма.

Водоросли замочить теплой водой на 10 минут, после чего поместить их в миску, порезать огурец в тонкую лапшу, грубо порубить кинзу, вместе с остальными ингредиентами добавить к вакамэ.

Этот салат легкий и освежающий, хорошо сочетается с коричневым рисом, поджаренным тофу и большим сочным ломтиком авокадо, которые делают его более сбалансированным.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak подборку рецептов, по которым можно приготовить домашний квас на любой вкус.

Джуди Моосмюллер предложила другой оригинальный рецепт, салат из баклажанов на гриле с чечевицей и кунжутным йогуртом.

Для блюда нужно 2 баклажана, 2 чашки вареной чечевицы, 2 столовые ложки яблочного уксуса, столовая ложка кокосового масла, 1 красная луковица, половина стакана рубленого кориандра, петрушки и мяты, половина граната.

Для заправки нужно: стакан кокосового йогурта, по 2 столовые ложки тахини и горчицы, столовая ложка кленового сиропа, сок одного лимона, зубчик чеснока, оливковое масло.

Обжарить баклажаны на кокосовом масле до золотистого цвета, в миске смешать оливковое масло, яблочный уксус, лук, подогретую чечевицу, остальные ингредиенты и специи.

В самую последнюю очередь перед подачей добавлять баклажаны, гранат и зелень.

Подавать с соусом.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak итальянский рецепт, как приготовить фриттату с кабачками и сыром за 15 минут.

Каци Гай-Гамильтон предлагает разнообразить меню и сладко-кислой зеленой стручковой фасолью.

Для приготовления нужно 6 чашек зеленой стручковой фасоли, по 2 столовые ложки свежих листьев шалфея и сырого фундука, по 2 чайные ложки простого кунжутного масла и органического тамариндового концентрата, по половине чайной ложки розовой соли и черного перца.

Закипятить воду, обрезать с фасоли кончики, бланшировать ее около минуты, сразу после чего промыть под холодной водой.

На чугунной сковороде обжарить шалфей и фундук 3-4 минуты, после чего переместить их в блюдо, приправить солью и перцем. На той же сковороде нагреть кунжутное масло, минуту обжарить на нем фасоль, добавить тамариндовую пасту, обжарить еще минуту.

Смешать все в миске, после чего можно хранить неделю в холодильнике.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak лучшие быстрые рецепты приготовления молодого картофеля.

Кроме того, можно приготовить зеленую стручковую фасоль за 10 минут по рецепту от Мелиссы Тедеско.

Для этого нужно 3,5 чашки обрезанной зеленой фасоли, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 чайная ложка цельнозерновой горчицы, 1 лимон (цедра и сок), 1 зубчик чеснока, рубленый, соль и перец по вкусу.

Фасоль нужно проварить 5-6 минут (лучше на пару), после чего смешать все остальные ингредиенты в миске, в последнюю очередь добавить саму фасоль.

Ранее OBOZREVATEL.Smak приводил подборку самых распространенных и несколько необычных рецептов приготовления окрошки.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал