Легкий салат с оригинальной заправкой: рецепт от диетолога

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в соцсети Facebook поделилась врач-диетолог Светлана Фус.

САЛАТ С СЫРОМ И ПОМИДОРАМИ

Ингредиенты

яйцо - 2 шт,

сыр адыгейский – 100 г,

помидоры - 150 г,

хлеб цельнозерновой – 100 г,

оливки без косточки – 50 г,

йогурт натуральный – 2 ст.л,

горчица дижонская – 1 ч.л,

соль – по вкусу,

специи "прованские травы" - 0,5 ч.л,

перец – щепотка,

зелень – по вкусу.

Приготовление

Йогурт соединить с горчицей и хорошо перемешать. При необходимости посолить и поперчить. Отвариваем яйца, по готовности заливаем холодной водой, затем очищаем от скорлупы и нарезаем кубиком. Укладываем на дно миски или формовочного кольца для порционной подачи. Каждый слой смазываем йогуртовым соусом.

Натираем сыр на крупной терке, выкладываем ровным слоем на яйца. Оливки режем на крупные кусочки и выкладываем новым слоем.

Нарезаем хлеб на длинные тонкие ломтики, посыпаем солью, смесью прованских трав и перекладываем на противень. Подсушиваем хлеб в духовке при температуре 160 градусов около 10 минут.

Выкладываем остывшие сухарики ровным слоем в салат. Снова добавляем йогуртовый соус.

Нарезаем помидоры кубиком. Отправляем в салат. Солим и перчим, смазываем соусом.

Украшаем салат зеленью и сразу подаем, пока сухарики хрустящие.

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