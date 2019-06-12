Легкие котлеты из баранины с овощами на ужин: рецепт и лайфхаки от шеф-повара

На ужин в середине недели отлично подойдут бараньи котлеты с овощами и большим количеством специй, - блюдо просто в приготовлении, но имеет запоминающийся вкус.

Соответствующим рецептом поделился известный британский шеф-повар и кулинарный обозреватель Найджел Слэйтер, сообщает The Guardian.

Отмечается, что в мелкой сковороде нужно нагреть 4 столовых ложки оливкового масла, добавить туда 50 г свежих панировочных сухарей и дать им обжариться 4-5 минут до золотистого цвета, регулярно помешивая.

После нужно добавить чайную ложку берберной приправы (смесь специй, в которую обычно входят: перец чили, черный тмин, пажитник, имбирь, паприка, кардамон и корица, можно добавить сушеную мяту, петрушку, розмарин и цедру лимона), и жарить еще минуту.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak, как приготовить фриттату с кабачками и сыром за 15 минут.

Приготовить 100 г мороженого горошка и 10 больших порезанных листьев мяты, смешать их с 3 столовыми ложками оливкового масла, смешать это все со смесью на сковороде и готовить еще около 1-2 минут.

Подготовить 8 котлет из ягненка, приготовить их по 3-4 минуты с каждой стороны на горячей сковороде или на гриле.

На двух тарелках подготовить салат из 100 г редиски и 150 г помидоров черри. Сверху положить котлеты и посыпать панировкой со специями.

Шеф-повар отмечает, что панировочные сухари впитывают много масла, потому надо держать рядом бутылку и добавлять еще его по ходу приготовления. Если хотите использовать свежий горох, перед этим его нужно ненадолго окунуть в кипящую подсоленную воду.

Ранее OBOZREVATEL.Smak приводил рецепт пасты с креветками от ресторатора, - это блюдо можно приготовить всего за 15 минут.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!