Легкая пицца от диетолога

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты блюд, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог Алена Юдина.

ПИЦЦА ИЗ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ МУКИ

Ингредиенты

мука цельнозерновая – 375 гр.

вода теплая – 225 мл,

соль – щепотка,

оливковое масло – 2-3 ст.л,

сахар – 1 ст.л,

начинка - по вкусу.

Способ приготовления

Муку соль и сахар перемешиваем в глубокой миске. Делаем углубление, в которое вливаем воду и масло. Замешиваем тесто. Вымешиваем тесто руками, после чего оставляем его "отдыхать" на 20 минут при комнатной температуре.

Противень посыпаем мукой и раскатываем тесто скалкой, растягивая его во все углы. Тесто можно растянуть руками.

Перед тем, как положить начинку, обязательно обильно смажьте основу томатной пастой или томатным соком.

С начинкой - всё просто! Можно экспериментировать бесконечно: помидоры и моцарелла, курица, грибы, лук и перец, морепродукты, прошуто и ароматная зелень, даже сладкие варианты с ананасами, инжиром или грушей возможны. Завершаем пиццу сыром "моцарелла".

Духовку разогреть до 180 С. Выпекается пицца из цельнозерновой муки около 20 минут.

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