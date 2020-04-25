Легкая паста с овощами
OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Рецептом легкой пасты с овощами в Youtube поделился итальянский повар Марко Черветти.
ЛЕГКАЯ ПАСТА С ОВОЩАМИ
Ингредиенты
паста - 150 г,
перец чили - 4 г,
шпинат - 60 г,
свежий цикорий - 1 шт. (150 г),
брокколи - 150 г,
анчоусы - 15 г,
чеснок - 10 г,
оливковое масло - 30 г,
пармезан - 10 г,
вода - 1 л,
соль - 2 г.
Приготовление
Нарезаем цикорий и брокколи. Кладем их в большую кастрюлю. Добавляем шпинат. Заливаем все литром воды и доводим содержимое кастрюли до кипения.
В кастрюлю с кипящим шпинатом и брокколи высыпаем пасту. Варим пасту до состояния "al dente" и убираем с плиты.
Нарезаем чеснок и перец чили. Разогреваем сковороду с оливковым маслом. Бросаем туда анчоусы, добавляем к ним чеснок и чили. Все перемешиваем, как только чеснок станет золотистым, сразу же выкладываем в сковороду пасту.
Тушим пасту с овощами до кремообразного состояния, после чего добавляем натертый пармезан. Перемешиваем и подаем блюдо к столу.
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