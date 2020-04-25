OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Рецептом легкой пасты с овощами в Youtube поделился итальянский повар Марко Черветти.

ЛЕГКАЯ ПАСТА С ОВОЩАМИ

Ингредиенты

паста - 150 г,

перец чили - 4 г,

шпинат - 60 г,

свежий цикорий - 1 шт. (150 г),

брокколи - 150 г,

анчоусы - 15 г,

чеснок - 10 г,

оливковое масло - 30 г,

пармезан - 10 г,

вода - 1 л,

соль - 2 г.

Приготовление

Нарезаем цикорий и брокколи. Кладем их в большую кастрюлю. Добавляем шпинат. Заливаем все литром воды и доводим содержимое кастрюли до кипения.

В кастрюлю с кипящим шпинатом и брокколи высыпаем пасту. Варим пасту до состояния "al dente" и убираем с плиты.

Нарезаем чеснок и перец чили. Разогреваем сковороду с оливковым маслом. Бросаем туда анчоусы, добавляем к ним чеснок и чили. Все перемешиваем, как только чеснок станет золотистым, сразу же выкладываем в сковороду пасту.

Тушим пасту с овощами до кремообразного состояния, после чего добавляем натертый пармезан. Перемешиваем и подаем блюдо к столу.

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