Кус-кус с апельсином, мятой и лесным орехом

В условиях карантина и стресса у многих меняются гастрономические пристрастия.

Из-за выделяющегося адреналина организм требует жирную или сладкую пищу. Как рассказала OBOZREVATEL врач диетолог Людмила Гончарова, в жирной и сладкой пище очень низкий процент серотонина, который называют "гормоном счастья". По словам диетолога, жирная пища не только не снимет повышенную тревожность, но и может стать причиной для начала депрессии и подавленного состояния.

Чтобы избежать этой ситуации необходимо правильно строить свой рацион.

Популярный украинский повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко предложил свой вариант блюд, которые стимулируют выработку гормона счастья.

Сегодня публикуем первый рецепт.

КУСКУС С АПЕЛЬСИНОМ, МЯТОЙ И ЛЕСНЫМ ОРЕХОМ

"Кускус – идеальная крупа для салатов. В этот раз я решил добавить к кускусу апельсин и мяту. Мята придает вкусу свежести, а апельсин – сочности. У этого блюда получается такой потрясающий аромат, что его хочется съесть все сразу. Причем вы можете подать его в качестве гарнира или салата", - рекомендует Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

• Кус-кус -- 150 г

• Апельсин - 1 шт.

• Ядра лесных орехов - 100 г

• Мята - 5 веточек

• Оливковое масло 3 ст. л.

• Соль и перец - по вкусу

1. Кускус (150 г) запарьте кипятком по инструкции на упаковке. Накройте миску тарелкой, чтобы он упарился и приготовился.

2. Тем временем помойте один апельсин, отрежьте кожуру сверху и снизу. Затем аккуратно обрежьте кожуру по бокам.

3. Вырежьте у апельсина филе. Для этого очистите его ножом, а затем удалите мякоть между белыми пленками.

4. Мяту (5 веточек) хорошо помойте и отделите листики от стеблей.

5. Листья мяты мелко порубите ножом. Вы также можете порвать листочки руками.

6. Лесные орехи (100 г) аккуратно измельчите ножом. Степень измельчения может быть разная, в зависимости от ваших предпочтений.

7. Посолите и поперчите кускус по вкусу, добавьте 3 ст. л. оливкового масла. Аккуратно подмешайте филе апельсина, мелкорубленую мяту и орехи.

Готовить – это просто!

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