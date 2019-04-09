Кухня наизнанку: как лучше варить яйца на Пасху

Наверняка каждая хозяйка знает различные варианты того как можно сварить яйца на Пасху. Мы открыли для себя новые способы и спешим поделиться с вами.

1. Яйца можно варить два часа.

Вкус и срок хранения таких яиц значительно отличаются от тех, что сварены обычным способом. А проверить это очень легко. Для этого необходимо в кастрюлю с холодной водой добавить одну столовую ложку соли и выложить яйца – чистые и без трещин. Далее необходимо накрыть кастрюлю крышкой, довести до кипения и выставить таймер на два часа. Вкус таких яиц изумительный, а белок обретает нежный кремовый цвет.

2. Яйца без воды в аэрогриле

Ещё один способ, который точно вас шокирует. Попробуйте сварить несколько яиц совсем без воды в аэрогриле. Варить нужно сырые яйца комнатной температуры при температуре 180 градусов 10 минут. При необходимости можно варить 20 минут, поскольку вкус будет совсем другим.

3.Как хорошо почистить яйца?

Свежие яйца лучше опускать в кипящую воду, а остужать в прохладной, но не ледяной воде, затем аккуратно чистить. Не свежие будут хорошо чиститься в любом случае, не стоит опускать их в ледяную воду.

4. Как украсить яйца на Пасху без луковой шелухи и различных красителей?

Для этого вам понадобятся: яичный белок и обычные салфетки, желательно с белой основой. Рисунок и узоры можно выбирать любые. Из салфеток вырезаем рисунок, если салфетка двухслойная один слой убираем, он не понадобится. Украшаются уже варёные яйца и лучше всего подойдут белые. Яйцо необходимо смазать белком и наклеить рисунок из салфетки, аккуратно придавливая пальцами. После этого сверху покрываем еще одним слоем белка. Готовые украшенные яйца выкладываем на сетку духовки, которую предварительно можно немного разогреть.

5. Запечённые яйца.

Плюс таких яиц в том, что они долго хранятся даже без холодильника. Можно пробовать запекать как сырые, так и варёные яйца. Очень важно, чтобы яйца не были холодные, а духовка – наоборот. Готовить при температуре 180 градусов 20 минут.

6. Яйца в соевом соусе.

Что делать с яйцами, которые остались после праздников? Попробовать необычно их приготовить. На сковороду необходимо добавить примерно две столовые ложки воды и соевого соуса, чайную ложку коричневого сахара, молотого имбиря, мускатного ореха, гранулированного чеснока и одну гвоздику. После тщательно перемешать и выложить очищенные яйца. Готовить нужно на небольшом огне 5-7 минут, постоянно переворачивая.

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