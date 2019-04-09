Кухня наизнанку: 5 интересных рецептов из обычного лаваша

Лаваш – это похоже самый универсальный ингредиент и основа для любого блюда. Из него можно сделать практически всё. Продукт, который буквально незаменим для тех, кто хочет приготовить быстрое блюдо, не тратя при этом особых усилий. Мы нашли для вас новые варианты применения лаваша.

1.Мясной пирог.

Можно подавать к столу в качестве закуски и как основное блюдо. Очень вкусный как в холодном, так и в горячем виде, да еще и очень просто готовиться. Нарезаем мелко лук, морковь измельчаем на крупной тёрке, на разогретую сковороду выкладываем мясной фарш (мясо можно брать любое) и обжариваем до полуготовности. Затем к фаршу добавляем лук и морковь и перемешиваем, соль и перец по вкусу. Довести нужно практически до готовности. В миске взбиваем яйцо и смешиваем его с кефиром. К оставшейся начинке добавляем сыр, зеленый лук и перемешиваем. В форму для запекания выкладываем на дно два листа лаваша, затем половину начинки. Далее отрывая от лаваша кусочки обмакиваем их в кефир и выкладываем на начинку. После, сверху распределяем оставшуюся начинку, накрываем лавашем и поливаем кефирной заливкой. Поверху выкладываем кусочки сливочного масла. Форму ставим в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут.

2. Простой салат с лавашем.

Самый обычный салат, но с оригинальной подачей на хрустящих тарелочках с лаваша. Куриное филе выкладываем на фольгу, солим и добавляем специи (на ваш вкус). Закрываем фольгу, не полностью, и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут. Далее готовим тарелочки. Из лаваша необходимо вырезать круг, смазать с двух сторон растительным маслом и выложить в подходящую форму для выпекания. Затем поставить в разогретую до 200 градусов духовку на 5 минут. Готовим заправку для салата: 2 столовые ложки оливкового масла, столовая ложка лимонного сока и чайная ложка французской горчицы, тщательно перемешиваем. Свежий огурец нарезаем брусочками, точно так же и куриное филе. Затем нарезаем зелень. В этот салат можно также добавить зеленый горошек, предварительно слив жидкость (из нее получится вкусный майонез). Соединяем огурец, куриное филе, зелень и зеленый горошек, поливаем заправкой, соль по вкусу. На тарелочку из лаваша выкладываем лист салата (предварительно вымыв и просушив) и сам салат. Получается очень аппетитно.

3. Быстрая закуска из лаваша.

На приготовление уйдет не больше 10 минут. Сама начинка может состоять из того, что есть в холодильнике: кусочки мяса, грибы, колбаса, крабовые палочки, овощи, варёные яйца, зелень и обязательно сыр. Для начала смазываем лаваш майонезом, добавляем ветчину, твёрдый сыр и сыр моцарелла, свежий помидор, зеленый лук, петрушку, укроп и консервированную кукурузу. Аккуратно сворачиваем наш лаваш и выкладываем в форму для запекания, ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 5-6 минут.

4. Жареная закуска из лаваша.

Такая закуска готовиться чуть дольше предыдущей, но по вкусу ей точно не уступает, а даже наоборот. Сюда тоже подходит любая начинка: колбаса, мясо, крабовые палочки, зелень. Но если вы следите за своей фигурой, такая закуска не для вас. Разрежьте лаваш, чтобы получить четыре листа. Первый лист смазываем плавленым сыром (продается в пластиковых коробочках), посыпаем мелко нарезанными укропом и чесноком, кусочками колбасы и помидорами. И точно так же со вторым и третьим листом лаваша. В конце накрываем четвертым листом, предварительно смазанным плавленым сыром, хорошо придавливаем и нарезаем на небольшие кусочки. В миске сбиваем два яйца и добавляем немного муки, обмакиваем каждый кусочек лаваша и выкладываем на сковороду с разогретым растительным маслом. Обратите внимание, что при этом начинка не высыпается, так как плавленый сыр её хорошо держит. Обжариваем с двух сторон до румяной корочки, выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Такую закуску можно подавать со сладким кетчупом или острым соусом.

5. Пирожки из лаваша с мясной начинкой.

Простые по приготовлению и очень вкусные. Нарезаем лук и обжариваем его на небольшом количестве масла до мягкости. Далее к луку добавляем мясной фарш, солим, перчим и жарим до готовности. Взбиваем яйцо и смешиваем его с молоком. Лаваш нарезаем на одинаковые кусочки, выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой, каждый кусочек лаваша смазываем яично-молочной смесью. Выкладываем на них подготовленный мясной фарш, сверху накрываем кусочками лаваша предварительно смачивая в смеси с яйца и молока, скрепляем края, чтобы начинка не высыпалась. Наверх еще немного начинки и снова лаваш. В завершении посыпаем тёртым сыром и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 10-15 минут.

Рулет из лаваша с крабовыми палочками, рецепт уже на нашем сайте.

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