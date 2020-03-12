Кухня Албании: какие блюда нужно попробовать

Албания – относительно новое направление для украинских путешественников. И оно однозначно заслуживает внимания, во многом благодаря гастрономическому разнообразию.

Кухня Албании похожа на кухню соседних балканских стран: богата свежими овощами и овощными салатами, яркими специями, мясными и кисломолочными блюдами.

OBOZREVATEL решил остановиться на моментах, выгодно отличающих кухню Албании. Все блюда лично попробовала и рекомендует диетолог Мария Колповская.

1. Рыба и морепродукты

Осьминог на гриле

Рыба и морепродукты – одна из основ кухни Албании. Дары моря в этой стране дешевые, местные рыбаки продают их прямо с лодок в портах прибрежных городков и на пляжах ресторанчиков. Килограмм креветок, мидий, кальмаров при покупке "с рук" в Албании обойдется меньше, чем в один евро. Блюда из рыбы и морепродуктов в ресторанах несколько дороже, но все ингредиенты свежайшие – утренний улов.

Кстати, фермерская рыба, выращенная в запрудах, ценится гораздо меньше дикой и стоит намного дешевле.

На востоке Албании можно попробовать рыбу, обитающую в горных реках и Охридском озере: форель, карп, сом. Чаще всего рыбу при вас готовят на мангале с минимумом соли и специй и подают с огромной тарелкой овощного салата.

2. На первое – албанский рыбный суп

Традиционный для кухни Албании рыбный суп

Традиционный рыбный суп, по правилам кухни Албании, делается с большим количеством сушеной сладкой паприки, помидорами и пряной зеленью. Сама рыба разваривается до состояния пюре, блюдо получается густым, ароматным и очень сытным.

3. Брынза из овечьего и козьего молока

Блинчики с брынзой

Сыры в кухне Албании занимают достойное место и подаются как самостоятельная закуска или в составе салатов, мезе, пирогов.

При приготовлении традиционной брынзы используются добавки: острая и сладкая паприка, вяленая черника, грецкие орехи и оливки. Кисломолочная продукция из коровьего молока встречается редко, зато в магазинах и на базарах продается широкий ассортимент козьих и овечьих сыров.

4. Острая паприка, фаршированная грецкими орехами

Фаршированная паприка

Еще одна традиционная закуска кухни Албании – острая паприка, которую, предварительно замариновав, фаршируют смесью грецких орехов, оливкового масла и пряных трав. Найти это блюдо можно в любом ресторанчике, а также на полках большинства супермаркетов в консервированном виде.

5. Алкоголь

Ракия – любимый напиток жителей Албании

Алкоголь в Албании стоит достаточно дорого. В магазинах можно найти несколько сортов пива и вина, произведенных соседними странами. Но местные, зачастую, пьют домашние спиртные напитки – ракию или вино. Домашнее красное сухое вино можно найти и на базарах или в ресторанчиках, достаточно неплохого качество, оно выгодно отличается ценой от "бутилированных" сортов.

6. Десерты

Албанцы очень любят сладости и выпечку

Албанцы очень любят сладости. Конфеты и сдоба – основной ассортимент большинства местных магазинчиков, а на улицах городов расположена масса мелких пекарен, аромат от которых тянется на несколько кварталов.

Среди сладких блюд можно выделить традиционный пирог, сделанный из слоеного теста, грецких орехов и меда.

Приятного аппетита и отличного гастропутешествия!

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