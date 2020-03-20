Крупнейшая сеть Украины ввела ограничения на продажу продуктов

Руководство торговой сети "АТБ" приняло решение о введении ограничения на продажу продуктов питания в одни руки.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL сообщил начальник управления корпоративной коммуникации АТБ Сергей Демченко.

Торговая сеть на своем официальном сайте уже опубликовала заявление о введении ограничений. Согласно обнародованному заявлению, для препятствования возможной спекуляции, АТБ вводит ограничение на следующие группы товаров:

- вода, пиво и напитки – не более 12 единиц в одни руки; - прочие товары – не более 5 штук.

Как рассказали OBOZREVATEL на горячей линии АТБ, ограничения касаются напитков, независимо от литража тары. Учитывая, что напитки расфасованы в разную по объему тару, расчет будет вестись не по литражу, а по количеству единиц.

"Вы можете взять 12 бутылок минеральной воды или 12 бутылок лимонада. Независимо от объема упаковки, количество единиц не должно превышать 12", - отметили на горячей линии.

Также уточнили, что ограничения не будут касаться ассортимента товаров.

"Вы можете купить 12 бутылок воды, 12 бутылок пива. Если вы покупаете разные продукты, ограничение будет касаться только количества. Берите любые жидкости, имеющиеся в наличии. Главное, чтобы вы брали не более 12 единиц одной позиции".

Однако, ограничения в размере 12 единиц касается только воды, пива и напитков.

Для остальных категорий жидких продуктов вводится ограничение в размере 5 единиц. Молочные напитки будут отпускаться в размере 5 единиц в руки. Если вы хотите купить молоко или кефир, то вам продадут не более 5 бутылок молока в руки. Соки также будут отпускаться в количестве не более пяти единиц в руки. Вы можете , например, купить пять пакетов апельсинового или любого другого сока.

Алкоголь тоже будет отпускаться в количестве не более 5 единиц в руки.

Что касается второго пункта ограничения, а именно, продажи "прочих" товаров в количестве не более 5 единиц в руки, то нам уточнили, что под "прочими товарами", АТБ подразумевает весь расфасованный товар, имеющийся в продаже.

"В АТБ весь товар, начиная от круп и заканчивая конфетами, уже расфасован. Вы можете купить 5 упаковок конфет, 5 пакетов риса, 5 пакетов гречки. Ограничения на ассортимент нет. Это не значит, все вы можете купить только 5 килограммов круп, нет. Вы можете взять все, что вам нужно, но не более пяти единиц каждой позиции.

В случае окончания срока реализации продуктов магазин может реализовать товар со скидкой, но не может снять введенное ограничение. Даже если у молочных продуктов будет истекать срок годности, ограничения не будут сниматься.

Сейчас магазины работают с поставщиками в обычном графике, так же, как это все было и до карантина. Если подходят граничные сроки реализации, на продукцию делается скидка. В последний возможный день реализации продукция, которая не была продана, снимается с полки и либо утилизируется, либо возвращается поставщику. Просроченной продукции на полках АТБ не будет. Но ограничения на продажу молочных продуктов сниматься не будут. Будут скидки, но не более того.

"Данные нововведения нужны для того, чтобы не создавать искусственный ажиотаж и не давать возможность недобросовестным покупателям спекулировать данной продукцией. Уже известны случаи, когда покупатели скупают некоторые категории товаров, выносят их на точки стихийной торговли и продают с накруткой. Мы не можем допустить спекуляции на товарах первой необходимости, особенно в такой период. Мы прекрасно понимаем, что если снимем сейчас ограничения, уже завтра эту продукцию будут перепродавать по завышенным ценам. Мы этого допустить просто не можем", - заявил Демченко.

Нам также уточнили, что ограничения касаются абсолютно всех товаров, имеющихся в ассортименте. "Шампуни, порошки, зубная паста, туалетная бумага - абсолютно все позиции будут отпускаться не более пяти единиц в руки. Однако, мы не вводим никаких социальных ограничений по возрасту. Если как во времена СССР мама приведет в магазин ребенка, чтобы иметь возможность купить больше товара, мы не можем не продать ребенку товар. Товар продается из расчета "в одни руки". Если мамы будут приходить с детьми, эти дети также будут считаться нашими покупателями, и мы не в праве отказать им в приобретении товаров", - сказал Сергей Демченко.

"В ближайшее время местные администрации будут принимать решение по ограничению количества покупателей, которые могут одновременно находиться внутри магазина. Это может быть 10 или 20 человек в зависимости от размера магазина. В Киеве данное ограничение еще не введено. Что касается регионов, то такое решение будет приниматься на местном уровне.

Такое ограничение будет вводиться в связи с необходимостью обеспечить безопасность покупателей, так как в связи с эпидемией должна соблюдаться дистанция между покупателями. При наличии такого решения компания будет ограничивать доступ людей в магазины сети АТБ. Есть определенная процедура допуска в магазин покупателей и охрана магазинов будет ее придерживаться. Что касается Киева, то пока нет такого решения местной администрации. Как только это решение будет, мы сразу же введем ограничение", - заявил Сергей Демченко.

Корреспонденту OBOZREVATEL уточнили, что данные ограничения были введены до 3 апреля.

"Ограничения введены до конца карантина. На данный момент конечный срок карантина - 3 апреля. Возможно, эти ограничения будут сняты внутренним распоряжением по компании. Если мы увидим, что ситуация стабилизировалась, ажиотаж спадает и жесткие меры не нужны, ограничения будут сняты. В случае продления карантина, ограничительные меры будут продлены", - отметил Демченко.

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