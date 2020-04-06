Котлеты из брокколи – это легко, нежно, сытно и полезно

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

По традиции рецепт комментирует диетолог.

Ингредиенты

Брокколи - 300 гр.

Лук - 1 шт.

Яйца - 2 шт.

Манка - 2 ст. л.

Пшеничная мука - 1,5 ст. л.

Соль - по вкусу

Растительное масло - 2 ст.л.

Брокколи моем под проточной водой, после чего мелко нарезаем. Измельчать этот ингредиент в блендере не стоит.

Репчатый лук чистим и очень мелко нарезаем. При желании можете воспользоваться блендером, мясорубкой или теркой. Измельченный лук отправляем в посуду к брокколи.

Добавляем к брокколи яйца и манку. Солим по вкусу. Добавляем муку, все хорошо перемешиваем и оставляем массу на столе на 20 минут.

Через 20-30 минут формируем из массы небольшие шарики и выкладываем их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Пергамент предварительно смазываем растительным маслом. Придаем котлетам плоскую форму и отправляем их в духовку, разогретую до 200 градусов. Примерное время выпекания около 30 минут.

Если вы хотите, чтобы ваши котлеты подрумянились с двух сторон, через 15 минут после начала запекания, переверните их на другую сторону.

Готовые котлеты подаем со свежей сметаной и зеленью.

Комментарий диетолога

Врач-диетолог Сергей Антонюк:

"Брокколи - это замечательно. Это прекрасный продукт, в котором много клетчатки. Кроме того, в брокколи есть хром, за счет чего будет не так сильно хотеться сладкого. Особенно сейчас, когда мы мало двигаемся в условиях карантина, нам хочется сладкого. Брокколи может помочь решить эту проблему.

Лук - это хорошо, это фитонциды и здоровая микрофлора кишечника.

Манка - это плохо. Ничего хорошего в этом продукте нет. Это лишние калории, избыточный вес и больше ничего. Я бы убрал из рецепта этот продукт или заменил бы его цельнозерновой мукой.

Пшеничная мука - это тоже плохо. Это быстрый углевод и как результат - лишний вес. Пшеничную муку нужно либо убрать вообще и заменить цельнозерновой, либо использовать по минимуму.

То, что котлеты не жарят на сковороде, а запекают в духовке - это замечательно. Но вот что касается растительного масла - это не очень хорошо. Я бы посоветовал заменить растительное масло сливочным".

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