Котлеты из брокколи – это легко, нежно, сытно и полезно

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
По традиции рецепт комментирует диетолог.
Ингредиенты
Брокколи - 300 гр.
Лук - 1 шт.
Яйца - 2 шт.
Манка - 2 ст. л.
Пшеничная мука - 1,5 ст. л.
Соль - по вкусу
Растительное масло - 2 ст.л.
Брокколи моем под проточной водой, после чего мелко нарезаем. Измельчать этот ингредиент в блендере не стоит.
Репчатый лук чистим и очень мелко нарезаем. При желании можете воспользоваться блендером, мясорубкой или теркой. Измельченный лук отправляем в посуду к брокколи.
Добавляем к брокколи яйца и манку. Солим по вкусу. Добавляем муку, все хорошо перемешиваем и оставляем массу на столе на 20 минут.
Через 20-30 минут формируем из массы небольшие шарики и выкладываем их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Пергамент предварительно смазываем растительным маслом. Придаем котлетам плоскую форму и отправляем их в духовку, разогретую до 200 градусов. Примерное время выпекания около 30 минут.
Если вы хотите, чтобы ваши котлеты подрумянились с двух сторон, через 15 минут после начала запекания, переверните их на другую сторону.
Готовые котлеты подаем со свежей сметаной и зеленью.
Комментарий диетолога
Врач-диетолог Сергей Антонюк:
"Брокколи - это замечательно. Это прекрасный продукт, в котором много клетчатки. Кроме того, в брокколи есть хром, за счет чего будет не так сильно хотеться сладкого. Особенно сейчас, когда мы мало двигаемся в условиях карантина, нам хочется сладкого. Брокколи может помочь решить эту проблему.
Лук - это хорошо, это фитонциды и здоровая микрофлора кишечника.
Манка - это плохо. Ничего хорошего в этом продукте нет. Это лишние калории, избыточный вес и больше ничего. Я бы убрал из рецепта этот продукт или заменил бы его цельнозерновой мукой.
Пшеничная мука - это тоже плохо. Это быстрый углевод и как результат - лишний вес. Пшеничную муку нужно либо убрать вообще и заменить цельнозерновой, либо использовать по минимуму.
То, что котлеты не жарят на сковороде, а запекают в духовке - это замечательно. Но вот что касается растительного масла - это не очень хорошо. Я бы посоветовал заменить растительное масло сливочным".
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